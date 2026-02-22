Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

Барселона приема Леванте в среща от 25-ия кръг на Ла Лига, която започва в 17:15 часа. При успех каталунците ще се върнат на върха, възползвайки се от издънката на Реал Мадрид в събота.

Шампионите обаче са в миникриза, след като загубиха последните си два мача. Наставникът Ханзи Флик прави някои промени в сравнение с предишния двубой, като връща Роберт Левандовски и Жоао Кансело сред титулярите. Фермин Лопес и Пау Кубарси сядат на пейката, а Жерард Мартин ще е партньор на Ерик Гарсия в центъра на отбраната.

Леванте е предпоследен след серия от три поражения.

В първия двубой помежду им през сезона Барса спечели с 3:2 като гост, правейки обрат от 0:2.