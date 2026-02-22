Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

  • 22 фев 2026 | 16:16
  • 704
  • 3
Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

Барселона приема Леванте в среща от 25-ия кръг на Ла Лига, която започва в 17:15 часа. При успех каталунците ще се върнат на върха, възползвайки се от издънката на Реал Мадрид в събота.

Шампионите обаче са в миникриза, след като загубиха последните си два мача. Наставникът Ханзи Флик прави някои промени в сравнение с предишния двубой, като връща Роберт Левандовски и Жоао Кансело сред титулярите. Фермин Лопес и Пау Кубарси сядат на пейката, а Жерард Мартин ще е партньор на Ерик Гарсия в центъра на отбраната.

Леванте е предпоследен след серия от три поражения.

В първия двубой помежду им през сезона Барса спечели с 3:2 като гост, правейки обрат от 0:2.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 554
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 878
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 337
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 848
  • 5
Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

  • 22 фев 2026 | 14:55
  • 4866
  • 3
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, Сангаре се завръща сред титулярите

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, Сангаре се завръща сред титулярите

  • 22 фев 2026 | 15:33
  • 14252
  • 30
Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

  • 22 фев 2026 | 15:20
  • 12514
  • 16
Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

  • 22 фев 2026 | 14:55
  • 4866
  • 3
Финалът: Канада 1:1 САЩ! Мат Болди изведе американците напред

Финалът: Канада 1:1 САЩ! Мат Болди изведе американците напред

  • 22 фев 2026 | 16:31
  • 6127
  • 8
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 14584
  • 2