Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

Барселона преживя неприятни последни десетина дни, в които допусна две поредни загуби - 0:4 от Атлетико Мадрид и 1:2 от Жирона. Отборът сдаде лидерската си позиция в Ла Лига и определено търси начин да излезе от кризата, в която изпадне. С цел да накара отбора да си почине психически наставникът Ханзи Флик даде два дни почивка на футболистите. Следващото изпитание пред каталунците е домакинство на Леванте в неделя от 17:15 часа.

Тежките последни дни на отбора

След двете загуби и без да сме показали най-доброто си ниво мисля, че двата почивни дни ни се отразиха добре. Виждам играчите по-свежи. Играем у дома и трябва да спечелим, за да си върнем увереността. Нормално е, когато губиш и не се представяш според очакванията, да се появят съмнения, но бяхме много честни и открити помежду си, а това е фундаментално за това, което предстои. Трябва да продължим да бъдем верни на нашата си идея на терена: с манталитет, добро позициониране и най-вече с глад за победа. Искам да видя това в отбора.

Взаимоотношенията между треньорите и футболистите

Наша отговорност е да им покажем нещата и да ги убедим да играят по този начин. Това, което усещам, е, че те са напълно ангажирани с нашата идея и със стила, който показахме миналия сезон, както и през този. От пет трофея спечелихме четири, което показва работата, която стои зад това. Говорих с много от тях за начина, по който искат да играят, и те са убедени на сто процента. Разбира се, никой не обича да губи и знаем, че трябва да продължим да се подобряваме.

Диалогът в съблекалнята

Момчетата вярват в това, което правим. Ситуацията не е лесна, но комуникацията е ключова. Бяхме много ясни и честни помежду си. Аз им задавам въпроси – това е моят начин да ръководя отбора. Нуждаем се от лидери в съблекалнята и затова е важно да говорим на едно и също ниво. След това решенията са мои. Искам играчите да поемат отговорност и те го правят.

Корекции след последните мачове

В последните срещи допуснахме твърде много положения пред нашата врата и говорихме какво трябва да коригираме, за да се върнем към най-доброто си ниво. Това беше открит дебат. Също така исках да изясня някои неща. Важно е да можем да анализираме ситуациите, да разберем как да ги управляваме и да знаем какво трябва да направим, за да се подобрим.

Как ще процедирате с футболистите, които спазват Рамадана

Имаме изготвен план за всеки отделен случай. Следим режима им, как можем да ги подкрепим и часовете за хранене и тренировки, така че всичко да бъде под контрол. Към този момент, доколкото знам, само Ламин Ямал го спазва.

Лидерството и отговорността в отбора

Срещу Жирона първите ни 15–20 минути бяха добри и бях доста доволен, но след това загубихме усещането за игра. Създадохме положения, но не успяхме да ги оползотворим. Липсваше ни онази динамика и интензивност, които обикновено имаме. Вярно е, че се нуждаем от играчи с лидерство на терена и затова ги помолих да ми кажат какво мислят, да изразят мнението си. Поемането на отговорност е фундаментално. Когато отборът дава сто процента, качеството е огромно. Може да нямаме ясно изразена водеща фигура, но е задача на всички да растат и да си помагат. Имам пълно доверие в тази група състезатели и очаквам с нетърпение следващите мачове. Оставяме двете загуби зад гърба си, макар да знаем, че трябва да се подобрим.

Как се чувствате вие?

Напълно концентриран съм. Тези два почивни дни ни послужиха да размислим и да анализираме къде се намираме и колко сме се подобрили. Сега ни предстоят домакински мачове, с подкрепата на нашите фенове, и трябва да дадем максимума. Понякога е нужно да отбележиш един или два гола, за да си върнеш увереността. Утре няма да е лесен двубо, защото Леванте ще се защитава добре и ще трябва да сме ефективни в преходите.

Изпълнителите на дузпи

С качеството на футболистите, което имаме, пропускането на дузпи не е идеално. В този момент трябва да поеме отговорност този, който се чувства най-уверен.

