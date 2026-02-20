Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Лапорта: Ако се наложи, можем да направим голям трансфер през лятото

Лапорта: Ако се наложи, можем да направим голям трансфер през лятото

  • 20 фев 2026 | 10:35
  • 631
  • 2

Доскорошният президент и кандидат за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта отново се изказа относно претенциите на клуба към съдийството в Ла Лига, а също така не скри, че е възможно през лятото каталунците да направят голям входящ трансфер.

“Има съдии, които вече са добре познати. Това е тема, която продължава да се дискутира. Най-добрият начин да преодолеем препятствията, които продължават да ни поставят, е да играем нашия си футбол, който се харесва на всички по света. Вече излязохме с много добре написана декларация, а сега трябва да подобрим начина ни на игра. Относно новите попълнения през лятото, не мисля, че сега е подходящият момент да се обсъжда. Ако се наложи да направим голям входящ трансфер, ние сме подготвени за това. Ако спечелим президентските избори, вече знаете, че нашият спортен проект винаги се подобрява чрез Ханзи Флик и Деко - треньора и спортния директор. Гледаме към школата и ако там не са готови, ще отидем на пазара. Така сме действали и ще продължим да го правим”, коментира Лапорта по време на поредното събитие от предизборната си кампания.

Снимки: Gettyimages

Виж всички

