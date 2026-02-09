Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Лапорта обеща триумф в Шампионската лига, ако го преизберат

Лапорта обеща триумф в Шампионската лига, ако го преизберат

  • 9 фев 2026 | 16:27
  • 583
  • 2

Досегашният президент на Барселона Жоан Лапорта си пожела да бъде преизбран на поста. Днес той подаде оставка, каквото е задължителното условие, за да може да участва на предстоящи вот на 15 март. Лапорта се бори за още един мандат, който би бил негов трети. Шефът обеща спечелването на Шампионската лига, ако отново му бъде гласувано доверие.

“Тръгвам си с желанието да ви видя отново“, коментира той пред останалите членове от Борда на директорите.

Той заяви, че според него масово привържениците са доволни от неговото управление: “Феновете са щастливи, върнахме радостта им. Оставям клуба в по-добро състояние, отколкото беше преди пет години. Наложи се да вземем трудни решения и с оглед на това как се развиха нещата, се чувстваме горди.“

В резултат на работата си от 2021 г. насам Лапорта се надява отново да бъде избран за президент на новите избори, които ще се проведат на 15 март. „Играчите са архитектите на успехите през последните пет години, спечелихме много титли... някои ни се изплъзват, но това го оставяме за следващите години, ако членовете гласуват за нас“, коментира кандидатът, визирайки Шампионската лига.

Освен това Жоан Лапорта се спря и на течащите строителни дейности на “Спотифай Камп Ноу”, които са повод за голямо лично удовлетворение за адвоката: „Това е най-големият проект, свързан с имуществото, в историята на клуба“.

Засега готовност да участват в изборите са изявили още трима кандидати - Виктор Фонт, Чави Вилажоана и Марк Сирия. Иначе след оттеглянето на Лапорта начело на Барселона застана вицепрезидентът Рафа Юсте.

