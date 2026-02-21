Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Предпоследният 15-и ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 ще предложи цели 12 комплекта медали за печелене.

В 11:45 е атрактивният финал в отборната надпревара по ски акробатика (aerials).

В 12:00 часа е класиката в мъжкото ски бягане - масов старт на 50 км, като ще имаме и българско участие в лицето на Даниел Пешков.

В 14:10 часа са финалите при мъжете в ски кроса.

В 14:30 часа ще разберем кой ще стане първият в историята олимпийски шампион по ски алпинизъм в дисциплината отборна щафета.

В 15:05 часа САЩ и Канада ще се впуснат в битка за бронза в женския кърлинг.

В 15:15 часа е дългоочакваният женски масов старт в биатлона на 12.5 км, като ще стискаме палци на Лора Христова и Милена Тодорова.

В 17:40 часа и 18:15 часа съответно са финалите в масовия старт в бързото пързаляне с кънки - първо при мъжете, а после и при жените.

В 20:05 часа е битката за бронза в мъжкия кърлинг между Канада и Великобритания.

В 20:30 часа започва женският финал в ски свободен стил - халфпайп.

В 21:40 часа е мачът за бронзов медал при мъжете в хокея.

В 22:05 часа е последната 4-та серия в женското състезание по бобслей по двойки.