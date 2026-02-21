Популярни
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  21 фев 2026
Французите Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, където новият спорт дебютира. По-рано Ароп заслужи сребърно отличие при дамите, а Аселме бе трети при мъжете.

Ароп и Аселме водеха на всяка контрола в състезанието, според чийто формат всеки от двамата скиори трябваше да премине два пъти трасето, да предаде и да повтори. Френската двойка, победител и в един от двата старта в дисциплината на Световната купа по ски алпинизъм, завърши състезанието за 26:57.4 минути и изпревари с 11.9 секунди Мариане Фатон и Йон Кистлер от Швейцария. Фатон победи Ароп в надпреварата при дамите в петък.

Ана Алонсо Родригес и шампионът при мъжете Ориол Кардона Кол спечелиха бронзовите отличия за Испания с 26.5 секунди пасив.

Това е седми златен медал за Франция, която заема пето място в класирането по медали.

Ски алпинизъм, смесена щафета:

1. Емили Ароп и Тибо Аселме (Франция) - 26:57.4 минути

2. Мариане Фатон и Йон Кистлер (Швейцария) - на 11.9 секунди

3. Ана Алонсо Родригес и Ориол Кардола Кол (Испания) - на 26.5 секунди

Снимки: Gettyimages

