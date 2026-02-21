Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

Французите Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, където новият спорт дебютира. По-рано Ароп заслужи сребърно отличие при дамите, а Аселме бе трети при мъжете.

Ароп и Аселме водеха на всяка контрола в състезанието, според чийто формат всеки от двамата скиори трябваше да премине два пъти трасето, да предаде и да повтори. Френската двойка, победител и в един от двата старта в дисциплината на Световната купа по ски алпинизъм, завърши състезанието за 26:57.4 минути и изпревари с 11.9 секунди Мариане Фатон и Йон Кистлер от Швейцария. Фатон победи Ароп в надпреварата при дамите в петък.

Ана Алонсо Родригес и шампионът при мъжете Ориол Кардона Кол спечелиха бронзовите отличия за Испания с 26.5 секунди пасив.

Това е седми златен медал за Франция, която заема пето място в класирането по медали.

🥇 Emily HARROP and Thibault ANSELMET show grit, speed and strength to take #Gold in the ski mountaineering mixed relay ⛷️ 🔥



It marks a second Olympic medal for both, and a historic first team medal in ski mountaineering at the Winter Olympics 👏 @ISMFskimo | @EquipeFRA |… pic.twitter.com/aa3NDRyl6o — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Ски алпинизъм, смесена щафета:

1. Емили Ароп и Тибо Аселме (Франция) - 26:57.4 минути

2. Мариане Фатон и Йон Кистлер (Швейцария) - на 11.9 секунди

3. Ана Алонсо Родригес и Ориол Кардола Кол (Испания) - на 26.5 секунди

Снимки: Gettyimages