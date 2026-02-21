Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Италианци триумфираха в дисциплината ски крос на ските свободен стил при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като двама представители на домакините окупираха първите две места на подиума.

A race that makes the Italians in Livigno dream.

Deromedis and Tomasoni bring home an unforgettable one-two finish in ski cross. 🥇🥈#MilanoCortina2026 #Olympics #FreestyleSkiing #SkiCross #Livigno pic.twitter.com/22uQ0tEASp — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 21, 2026

Симоне Деромедис ликува с олимпийската титла, след като бе най-бърз в големия финал. 25-годишният Деромедис, световен шампион от 2023-а, записа най-големия успех в кариерата си, изпреварвайки в оспорвана надпревара сънародника си Федерико Томазони и Алекс Фива, чието класиране бе определено с фотофиниш.

🥈 And it’s another spot for Italy on the podium 🤩



After a close photo finish, Federico TOMASONI takes an incredible #Silver medal on home snow in the freestyle skiing men's ski cross 👏



Congratulations on becoming an Olympic medallist at #MilanoCortina2026 🔥… pic.twitter.com/nv4u5AQ6sX — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Швейцарецът Фива добави бронзовото отличие към среброто в дисциплината от Пекин 2022.

🥉 Alex FIVA crosses the line with a #Bronze medal in the men's freestyle skiing ski cross, earning another medal for @SwissTeam at #MilanoCortina2026 👏



At 40 years old, he has just beaten his own record as the oldest freestyle skiing Olympic medallist 🔥 🤩 @FISFreestyle |… pic.twitter.com/oIFw7ITGsS — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Четвърти във финала остана японецът Сатоши Фуруно. Шампионът от предишните Зимни игри Райън Риджиз (Швейцария) отпадна на полуфиналите и не успя да се класира за битката за медалите.

