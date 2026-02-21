Популярни
  Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54
  • 382
  • 0
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Италианци триумфираха в дисциплината ски крос на ските свободен стил при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като двама представители на домакините окупираха първите две места на подиума.

Симоне Деромедис ликува с олимпийската титла, след като бе най-бърз в големия финал. 25-годишният Деромедис, световен шампион от 2023-а, записа най-големия успех в кариерата си, изпреварвайки в оспорвана надпревара сънародника си Федерико Томазони и Алекс Фива, чието класиране бе определено с фотофиниш.

Швейцарецът Фива добави бронзовото отличие към среброто в дисциплината от Пекин 2022.

Четвърти във финала остана японецът Сатоши Фуруно. Шампионът от предишните Зимни игри Райън Риджиз (Швейцария) отпадна на полуфиналите и не успя да се класира за битката за медалите.

Снимки: Gettyimages

