САЩ защити титлата си във въздушната акробатика за смесени тимове

Американският отбор защити титлата си във въздушната акробатика на ски-свободен стил за смесени отбори на Игрите в Милано-Кортина, като финалът се проведе в Ливиньо. Преди четири години тимът на САЩ бе триумфирал в същата дисциплина в Пекин, а днес със скокове на Кайла Кун, Конър Кърън и Кристофър Лилис тимът набра общо 325,35 точки и убедително завърши на първо място.

🥇 Victory with the very last jump 🔥



It’s back-to-back #Gold medals for @TeamUSA in the freestyle skiing mixed team aerials 👏



This marks a first medal for Kaila Kuhn and Connor Curran, and a second #Gold for Christopher Lillis 🤩 @FISFreestyle | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/NwhWWzOGLA — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Втори остана тимът на Швейцария с 296,91 точки, като много силно представяне при третия скок направи Ное Рот, с което помогна за сребърния медал на тима. Рот спечели сребро и в индивидуалната дисциплина вчера.

🥈 It's #Silver on the slopes for @SwissTeam as they take their very first medal in freestyle skiing mixed team aerials 🤩



Both Lina Kozomara and Pirmin Werner take the first Olympic medals of their careers, while Noe Roth clinches his second of #MilanoCortina2026 👏… pic.twitter.com/WUXQOoyRoj — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Китайците, които бяха олимпийски шампиони от Пекин преди четири години, сега се задоволиха с бронзовите медали. От азиатците се очакваше повече, тъй като в тима са олимпийският шампион индивидуално Синди Ван, както и Тянма Ли, който спечели бронзов медал на сингъл. Китай бе втори след първия финал, но остана с 279,68 точки трети заради силното представяне на швейцарците. Без медал е тимът на Австралия.

За финала се класираха отборите на САЩ, Китай, Австралия и Швейцария, като отпаднаха тимовете на Канада, Украйна и Казахстан.

Снимки: Gettyimages