Марайке Груневалд довърши нидерландската доминация в бързото пързаляне с кънки с титла в масовия старт

Нидерландката Марайке Груневалд спечели титлата в масовия старт на турнира по бързо пързаляне с кънки и вече има пълен комплект медали на Олимпийски игри. Тя има трето място в отборното преследване в Пекин 2022 и второ в дисциплината в Милано-Кортина 2026, а сега 27-годишната нидерландка е и олимпийски шампион.

Груневалд караше във водещата група през по-голямата част от състезанието, съхрани сили и атакува в последния спринт. В обиколка номер 14 тя се изкачи до четвърта позиция, след което зае първото място в 15-ата и в последната го защити за победа за 8:34.70 минути и 60 точки.

Груневалд е трикратна световна шампионка в масовия старт, а също така има и европейска титла.

Канадката Ивани Блонден завърши на второто място с 40 точки и време 8:35.09 минути. За нея това е втори пореден сребърен медал в дисциплината на Олимпийски игри, но тя е също така и двукратна златна медалистка в отборното преследване от Пекин и Милано-Кортина. Трета с 20 точки и време 8:35.39 минути завърши американката Миа Менганело, а любимката на местните фенове Франческа Лолобриджида не успя да стигне до отличията с четвърто място. Тя все пак приключи турнира с две титли в дългите дистанции.

По-рано днес Йорит Бергсма донесе титла на Нидерландия и в масовия старт за мъже. Страната спечели четири от осем дисциплини при дамите и една при мъжете.

бързо пързаляне с кънки, масов старт, жени:

1. Марайке Груневалд (Нидерландия) - 60 точки

2. Ивани Блонден (Канада) - 40

3. Миа Менганело (САЩ) - 20

Снимки: Gettyimages