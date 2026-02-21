Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ветеранът Йорит Бергсма спечели масовия старт в бързото пързаляне с кънки при мъжете

Ветеранът Йорит Бергсма спечели масовия старт в бързото пързаляне с кънки при мъжете

  • 21 фев 2026 | 18:17
  • 105
  • 0
Ветеранът Йорит Бергсма спечели масовия старт в бързото пързаляне с кънки при мъжете

Йорит Бергсма стана олимпийски шампион в масовия старт на бързо пързаляне с кънки при мъжете на Игрите в Милано-Кортина.

40-годишният нидерландец първи пресече финалната линия след отлично проведено тактически състезание, като в 16-те обиколки взе 68 точки. Бергсма печели олимпийска титла за втори път в кариерата си след успеха му на 10 000 метра на Игрите в Сочи през 2014 година. Той има още три олимпийски медала - бронз от Милано-Кортина на 10 000 метра, сребро на 10 000 метра от Пьончан 2018 и бронз на 5000 метра от Сочи 2014.

Датчанинът Виктор Халд Торуп остана втори във финала на масовия старт с 47 точки, а бронзовото отличие е за представителя на домакините от Италия Андреа Джовани с 21 точки.

Един от героите в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано-Кортина - Джордан Щолц от САЩ, не успя в битката си да стане първият състезател от 32 години с три златни медала от една Олимпиада в бързото пързаляне с кънки, след като финишира четвърти в масовия старт. Американецът има две титли от Милано-Кортина - на 500 и 1000 метра, както и сребро на 1500 метра.

Олимпийският шампион в дисциплината от Пекин 2022 Барт Свингс от Белгия завърши девети във финала.

бързо пързаляне с кънки, масов старт, мъже:
1. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 68 точки
2. Виктор Халд Торуп (Дания) - 47
3. Андреа Джовани (Италия) - 21

Снимки: Gettyimages

