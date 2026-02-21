Ветеранът Йорит Бергсма спечели масовия старт в бързото пързаляне с кънки при мъжете

Йорит Бергсма стана олимпийски шампион в масовия старт на бързо пързаляне с кънки при мъжете на Игрите в Милано-Кортина.

40-годишният нидерландец първи пресече финалната линия след отлично проведено тактически състезание, като в 16-те обиколки взе 68 точки. Бергсма печели олимпийска титла за втори път в кариерата си след успеха му на 10 000 метра на Игрите в Сочи през 2014 година. Той има още три олимпийски медала - бронз от Милано-Кортина на 10 000 метра, сребро на 10 000 метра от Пьончан 2018 и бронз на 5000 метра от Сочи 2014.

🥇 Jorrit BERGSMA strikes #Gold in the speed skating men's mass start for Netherlands,



It's the FIFTH Olympic medal for the 40-year-old, who is now the oldest gold medallist in speed skating. ⛸💪️@ISU_Speed | @TeamNLtweets | #MilanoCortina2026 | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/OQIAlSpmFg — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Датчанинът Виктор Халд Торуп остана втори във финала на масовия старт с 47 точки, а бронзовото отличие е за представителя на домакините от Италия Андреа Джовани с 21 точки.

🥈 It's #Silver for Viktor Hald THORUP [DEN] who is second across the line in the speed skating men's mass start.



He makes history for Denmark as he wins their first-ever speed skating medal, and the NOCs first Olympic medal since #Nagano1998. 👏@ISU_Speed | #MilanoCortina2026… pic.twitter.com/UFsLvYW95t — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Един от героите в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано-Кортина - Джордан Щолц от САЩ, не успя в битката си да стане първият състезател от 32 години с три златни медала от една Олимпиада в бързото пързаляне с кънки, след като финишира четвърти в масовия старт. Американецът има две титли от Милано-Кортина - на 500 и 1000 метра, както и сребро на 1500 метра.

🥉 It's a well-earned #Bronze for Andrea GIOVANNINI [ITA] in the speed skating men's mass start at his home Olympic Winter Games.



It is Italy's first medal in this event, and Giovannini's second Olympic medal at #MilanoCortina2026 after winning gold in the men's team pursuit.… pic.twitter.com/JUiyUclkii — The Olympic Games (@Olympics) February 21, 2026

Олимпийският шампион в дисциплината от Пекин 2022 Барт Свингс от Белгия завърши девети във финала.

бързо пързаляне с кънки, масов старт, мъже:

1. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 68 точки

2. Виктор Халд Торуп (Дания) - 47

3. Андреа Джовани (Италия) - 21

