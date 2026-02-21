Фрида Карлсон ще пропусне последния старт в Милано-Кортина

Двукратната олимпийска шампионка по ски бягане Фрида Карлсон ще пропусне маратона на 50 километра класически стил утре поради заболяване, съобщиха от шведския отбор.

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Германки с втора поредна олимпийска титла на бобслей

„Фрида Карлсон продължава да има симптоми на настинка и заедно с медицинския екип реши да се оттегли от състезанието на 50 км в неделя“, се казва в изявление на федерацията.

Карлсон публикува своя снимка в Instagram и думата „Feber“ (на шведски „температура“) и емоджи с разбито сърце.

26-годишната Карлсон спечели скиатлона и интервалния старт на 10 км, както и сребро с щафетата 4 по 7.5 км. На Олимпийските игри в Пекин 2022 тя взе бронз с щафетата 4 по 5 км.