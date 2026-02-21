Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Фрида Карлсон ще пропусне последния старт в Милано-Кортина

Фрида Карлсон ще пропусне последния старт в Милано-Кортина

  • 21 фев 2026 | 22:12
  • 546
  • 0
Фрида Карлсон ще пропусне последния старт в Милано-Кортина

Двукратната олимпийска шампионка по ски бягане Фрида Карлсон ще пропусне маратона на 50 километра класически стил утре поради заболяване, съобщиха от шведския отбор.

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Германки с втора поредна олимпийска титла на бобслей
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Германки с втора поредна олимпийска титла на бобслей

„Фрида Карлсон продължава да има симптоми на настинка и заедно с медицинския екип реши да се оттегли от състезанието на 50 км в неделя“, се казва в изявление на федерацията.

Карлсон публикува своя снимка в Instagram и думата „Feber“ (на шведски „температура“) и емоджи с разбито сърце.

26-годишната Карлсон спечели скиатлона и интервалния старт на 10 км, както и сребро с щафетата 4 по 7.5 км. На Олимпийските игри в Пекин 2022 тя взе бронз с щафетата 4 по 5 км.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Доротея Вирер след последното си състезание: Днес беше наистина трудно, но и хубаво

Доротея Вирер след последното си състезание: Днес беше наистина трудно, но и хубаво

  • 21 фев 2026 | 20:38
  • 1058
  • 0
Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

  • 21 фев 2026 | 20:32
  • 729
  • 0
Тереза Воробникова: Плаках много, но бяха сълзи на щастие

Тереза Воробникова: Плаках много, но бяха сълзи на щастие

  • 21 фев 2026 | 20:32
  • 1069
  • 0
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Германки с втора поредна олимпийска титла на бобслей

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Германки с втора поредна олимпийска титла на бобслей

  • 21 фев 2026 | 23:16
  • 14630
  • 4
Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

  • 21 фев 2026 | 20:10
  • 296
  • 0
Осеан Мишелон: Последната обиколка беше наистина, наистина трудна

Осеан Мишелон: Последната обиколка беше наистина, наистина трудна

  • 21 фев 2026 | 20:05
  • 726
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 84832
  • 489
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 16882
  • 40
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 56017
  • 80
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 22448
  • 268
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 50530
  • 87
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 11810
  • 13