  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

Финалът на олимпийската надпревара по ски свободен стил в дисциплината халфпайп за жени беше отложен за неделя поради обилни снеговалежи, паднали в събота в италианските Алпи.

Финалът, насрочен за 19:30 часа местно време днес, първоначално беше преместен за 21:00, но след това прехвърлен за последния ден на Игрите, съобщиха организаторите.

Международната федерация по ски и сноуборд заяви, че снегът е направил невъзможно „да се осигури безопасно и честно състезание за всички спортисти“.

Снежни бури тази седмица доведоха до забавяния и пренареждане на програмата вече два пъти в Ливиньо, където се провеждат състезанията по ски свободен стил и сноуборд.

На финала ще участва защитаващата титлата си Айлийн Гу, която ще се бори за третия си медал от тези игри и шести в кариерата си. Преди четири години Гу стана първата състезателка в ските свободен стил, спечелила три медала на едни Олимпийски игри, след като взе злато в халфпайпа, биг еър и сребро в слоупстайла в Пекин 2022.

Снимки: Imago

