Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Джосеп Гуардиола е един от най-великите мениджъри в историята на футбола. Испанецът е спечелил 12 шампионски титли в първенствата с Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити, заедно с множество национални трофеи и индивидуални отличия.

В Шампионска лига трите му титли – две с Барселона и една със Сити – го поставят сред най-великите, като единствено Карло Анчелоти с пет има повече.

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Но загубата с общ резултат 1:5 от Реал Мадрид на осминафиналите е поредната пропусната възможност и кара мнозина да се питат какво още е можело да постигне.

В 15-е години откакто спечели Шампионската лига с Барселона през 2011 г. (след успеха през 2009 г.), Гуардиола е вдигал трофея само още веднъж – през 2023 г., когато Сити направи исторически требъл.

Самият той вероятно е разочарован от това, тъй като на няколко пъти бе много близо до нови успехи с Манчестър Сити.

Родри отказа да отговори дали ще остане в Манчестър Сити след края на сезона

„Имаме изключителен отбор и група от играчи, бъдещето е светло“, каза треньорът след отпадането.

Но, предвид несигурността около бъдещето му в Манчестър след този сезон, се появяват въпроси дали това не е бил последният му шанс за нова титла в турнира. Ясно е, че Гуардиола вижда Шампионската лига като върха – рядко е по-емоционален, отколкото в европейски вечери. Образът му на тъчлинията – с ръце на главата или размахващ ръце в разочарование – е добре познат.

Феновете помнят как коленичи след отменения гол на Рахийм Стърлинг срещу Тотнъм през 2019 г., както и разочарованието му срещу Лион година по-късно. Загубата на финала от Челси през 2021 г. също беше болезнена.

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Когато Сити победи Интер с 1:0 през 2023 г. и спечели първата си европейска титла, мнозина очакваха това да отвори пътя за още успехи. Вместо това отборът е спечелил само един елиминационен сблъсък след това – срещу Копенхаген – и има 9 загуби в последните си 17 европейски мача.

В периода си в Байерн Гуардиола не спечели Шампионската лига, въпреки че взе Световното клубно първенство и Суперкупата.

За разлика от това, неговият отбор на Барселона – с играчи като Лионел Меси, Чави, Аднрес Иниеста и Серхио Бускетс – беше почти непобедим в Европа и се счита за един от най-великите в историята.

Като цяло Гуардиола е загубил само един финал – през 2021 г. срещу Челси – и остава вторият най-успешен треньор в историята на турнира заедно със Зинедин Зидан и Боб Пейсли. От дебюта си в турнира той е водил повече мачове в елиминационните фази (от четвъртфиналите нататък) от всеки друг.

Сблъсъците с Реал Мадрид се превърнаха в емблематични. Гуардиола отбеляза, че първият мач на „Бернабеу“ е бил неговият 50-и срещу големия съперник като играч или треньор. Но този „юбилей“ се превърна в разочарование – той вече е отпадал от Реал Мадрид пет пъти в турнира (веднъж с Байерн и четири пъти със Сити).

Всъщност, от загубата на финала през 2021 г., няма друг отбор освен Реал, който да е елиминирал Сити от Шампионската лига. Двата отбора са се срещали в шест от последните седем издания, като Сити продължи напред само два пъти, а в останалите четири отпадна драматично.

Загубите често бяха болезнени – включително драматичното отпадане след продължения срещу Карим Бензема и загуба след дузпи през 2023–24. Три титли в Шампионската лига са повече, отколкото повечето треньори могат да мечтаят. Но бъдещето на Гуардиола в Манчестър остава несигурно, тъй като договорът му изтича след следващия сезон, а има слухове, че може да напусне още след края на настоящия.

Ще бъде ли доволен от европейския си рекорд, ако не го подобри? Трудно е да се каже. Отборът на Сити е в преход – 15 от 23 играчи от финала през 2023 г. вече не са в клуба. Миналият сезон без трофей се отдаваше на контузии и адаптация на новите футболисти, но втори пореден такъв сезон може да създаде напрежение.

Сити все още е в битката за титлата – изостава на 9 точки от Арсенал, но има мач по-малко и директен сблъсък. Освен това предстои финал за Купата на лигата и участие в четвъртфиналите за ФА Къп.

Но за Гуардиола Шампионската лига винаги е била върхът – и вероятно остава най-големият източник на разочарование в последното десетилетие.

Коментар на Джес Андерсън за bbc.com

Снимки: Imago