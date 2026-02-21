Популярни
  Канада надигра САЩ за бронзовите медали в олимпийския турнир по кърлинг

  • 21 фев 2026 | 18:08
Канада се завърна на почетната стълбичка в женския кърлинг за първи път от 12 години, след като надигра САЩ с 10:7 в мача за трето място на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. За последно канадките бяха златни медалистки в Сочи 2014 с капитана Дженифър Джоунс, която коментира малкия финал при дамите за местна телевизия.

Бронзът бе спечелен от скипа Рейчъл Хоман, която добави олимпийски медал към трите си световни титли.

Двата отбора си разменяха по точка в продължение на пет енда, а Канада направи големия си удар в шестия. С последния камък Хоман изчисти единствения американски камък от кръговете и остави три червени, за да заслужи три точки и да поведе с 5:3. "Кленовите листа" записаха повече от една точка за първи път от мач и половина, след като не успяха да го направят на полуфинала с Швеция.

Американският скип Табита Питърсън пласира два камъка в дома за равенство в следващия енд, но Рейчъл Хоман моментално получи нова възможност за три точки. Този път камъни на американките в кръговете нямаше и тя с лекота пласира своя вътре за 8:5.

Разликата бе твърде голяма и Канада записа победа с 10:7, за да заеме третото място на турнира. Тази вечер от 20:05 българско време мъжкият състав на "Кленовите листа" ще опита да спечели злато срещу Великобритания, а в неделя от 12:05 Швейцария и Швеция ще играят за титлата при дамите.

