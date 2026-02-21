Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

  • 21 фев 2026 | 23:30
  • 425
  • 1
Чакането свърши! Канада с първа олимпийска титла на Кърлинг след повече от десетилетие

Канада спечели олимпийското злато в турнира по кърлинг за мъже в Милано Кортина 2026 с победа с 8:7 срещу Великобритания и се завърна на върха в дисциплината за първи път от Сочи 2014. Тогава "Кленовите листа" победиха същия съперник, водени от същия капитан - Брад Джейкъбс.

Канада вече има четири олимпийски титли в мъжкия кърлинг и е с по три повече от всеки друг отбор. Британците остават с единственото си злато от Игрите в Шамони 1924, след които кърлингът бе аут от олимпийската програма за цели 64 години.

Британците водеха дълго време в мача след серия от удари на капитана Брус Моуат и неговите съотборници, достойни за най-добри отигравания на турнира. Резултатът бе 6:5 преди деветия енд, когато дойде времето на Канада и 40-годишния Джейкъбс. Той стреля за четири точки и въпреки че единият камък излезе с малко от кръговете след изчистването на британския, канадците поведоха с 8:6 при чукче за Великобритания в последния редовен енд на финала.

Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026
Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

В десетата част мачът опря до допълнителен енд или злато за Канада. Моуат пробва да избие два канадски камъка от кръговете, но единият от тях остана вътре и по този начин британците записаха само една точка, с която загубиха мача. Така, със същия скип, те останаха отново на второто място след сребърните медали от Пекин 2022, където загубиха от Швеция.

Швейцария спечели бронзовите отличия с победа над Норвегия с 9:1 в петък. В утрешния 22-ри февруари (неделя) от 12:05 българско време Швейцария и Швеция ще играят за титлата при дамите, а по-рано днес Канада спечели бронза.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Доротея Вирер след последното си състезание: Днес беше наистина трудно, но и хубаво

Доротея Вирер след последното си състезание: Днес беше наистина трудно, но и хубаво

  • 21 фев 2026 | 20:38
  • 1202
  • 0
Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

Полякинята Камила Селиер заяви, че се справя добре след порязването на лицето

  • 21 фев 2026 | 20:32
  • 839
  • 0
Тереза Воробникова: Плаках много, но бяха сълзи на щастие

Тереза Воробникова: Плаках много, но бяха сълзи на щастие

  • 21 фев 2026 | 20:32
  • 1195
  • 0
Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

Акценти от ден 15 в Милано-Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 01:06
  • 15268
  • 4
Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

Отложиха финала на женския халфпайп в ските за утре

  • 21 фев 2026 | 20:10
  • 349
  • 0
Осеан Мишелон: Последната обиколка беше наистина, наистина трудна

Осеан Мишелон: Последната обиколка беше наистина, наистина трудна

  • 21 фев 2026 | 20:05
  • 820
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 87920
  • 512
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 19334
  • 47
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 59010
  • 84
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 26164
  • 305
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 52147
  • 89
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 13381
  • 13