Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

Барселона и Нюкасъл ще открият програмата от 1/8-финалните реванши в Шампионската лига за днешния 18-и март (вторник). Техният двубой на "Камп Ноу" е насрочен за 19:45 часа българско време и предвид резултата от първия мач преди седмица (1:1) изглежда с най-заплетен изход преди началото.

"Свраките" трябва да съжаляват, че не акостираха в Каталуния с аванс, тъй като водеха в резултата до 4-ата минута на добавеното време на първия мач, но опитът на съперника изигра решаваща роля и селекцията на Ханзи Флик стигна до равенството.

Барселона демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. Каталунците разгромиха Севиля с 5:2 в последния си мач от Ла Лига (15.03.2026), а преди това записаха победа като гост срещу Атлетик Билбао с 0:1 (07.03.2026), надвиха Атлетико Мадрид в 1/2-финалния реванш от турнира за Купата на краля с 3:0 (03.03.2026) и се наложиха над Виляреал с 4:1 (28.02.2026) в друг шампионатен сблъсък.

Нюкасъл показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Свраките" победиха Челси като гост с 1:0(14.03.2026), с което заличиха лошия вкус от отпадането в турнира за ФА Къп след загубата от Манчестър Сити с 1:3 (07.03.2026). Преди това пък те победиха Манчестър Юнайтед с 2:1 (04.03.2026), но и загубиха от Евертън с 2:3 (28.02.2026) за първенство, така че колебливата форма ги прави истинска загадка в навечерието на реванша.

Това ще бъде общо третият сблъсък между двата отбора този сезон, след като освен преди седмица, те се срещнаха и в рамките на основната схема, когато Барселона победи с 2:1 на "Сейнт Джеймсис Парк".

Иначе това е първият сблъсък между Барселона и Нюкасъл на ниво директни елиминации в най-престижния клубен турнир. Те се срещнаха по веднъж в груповата фаза на "турнира на богатите" през сезоните 1997/1998 и 2002/2003. В края на ХХ век съперниците си размениха по една домкинска победа, след като "свраките" спечелиха с 3:2, а каталунците взеха успех с 1:0, а в началото на новото хилядолетие "блаугранас" завоюва дубъл след победи с 3:1 и 2:0.

Фермин Лопес се очертава като ключова фигура за Барселона в предстоящия двубой. 23-годишният испански полузащитник демонстрира забележителна форма през този сезон, превръщайки се в един от основните реализатори на каталунския тим. В първата среща срещу Нюкасъл преди седмица, Лопес беше сред най-активните играчи на терена, създавайки няколко голови положения. Неговата способност да се появява на точното място в наказателното поле и прецизните му удари от дистанция го правят особено опасен за английския отбор. От страна на Нюкасъл, Антъни Гордън се очертава като най-голямата заплаха за защитата на Барселона. 25-годишният английски нападател е в отлична форма през този сезон, демонстрирайки впечатляваща скорост и технически умения. Гордън беше автор на изравнителния гол в първата среща между двата отбора, показвайки хладнокръвие в ключов момент. Неговите пробиви по фланга и способността му да преодолява защитници в индивидуални двубои го правят особено опасен при контраатаките на "свраките".