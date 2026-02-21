Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт на 50 км

Българинът Даниел Пешков завърши на 42-о място в масовия старт на 50 километра в класически стил в последното състезание по ски бягане при мъжете на Олимпиадата в Милано-Кортина.

23-годишният Пешков, който е дебютант на зимни Игри, беше 40-и след 33 километра, но до финала загуби още две позиции, като финишира за 2:18.52.0 часа.

Той все пак направи най-силното индивидуално представяне на българите в ски бягането в Милано-Кортина 2026, след като досега най-предното класиране беше на Марио Матиканов, който се нареди 49-и в интервалния старт на 10 километра.

За последно българин стигна до финала в маратонската дистанция на ски бягането на Игрите в Сочи 2014, когато Андрей Гридин беше 41-и.

Настоящият световен шампион в дисциплината от Трондхайм 2025 Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той отново триумфира и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, като по този начин подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

6 пъти злато за Йоханес Клаебо! 11 олимпийски титли за “летящия” норвежец

Клаебо също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.

Ски бягане, масов старт на 50 километра класически стил за мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 2:06:44.8 часа

2. Мартин Ниенгет (Норвегия) - на 8.9 секунди

3. Емил Иверсен (Норвегия) - на 30.7 секунди

4. Тео Шели (Франция) - на 2:59.7 минути

5. Савелий Коростельов (Русия) - на 3:38.3 минути

6. Андрю Мъсгрейв (Великобритания) - на 3:58.7 минути

- -

42. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 21:22.1 минути