Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Ливърпул посреща Галатасарай в един от последните си опити да спаси сезона. Мърсисайдци загубиха първия мач преди седмица с 0:1 край "Босфора" в Истанбул на стадион "Неф" и сега е напът да отпадне от Шампионската лига. Сега двубоят на "Анфийлд" в днешния 18-и март (сряда) започва от 22:00 часа българско време.

Англичаните и миналата година отпаднаха още при първото си предизвикателство в директните елиминации, като за последно те успяха да преодолеят 1/8-финалите в "турнира на богатите" през 2022 г., когато играха и на финала в надпреварата.

Освен всичко мърсисайдци са в колеблива форма, след като през уикенда направиха изненадващо равенство 1:1 у дома срещу борещия се за оцеляване Тотнъм, а в предходния кръг загубиха от последния в Премиър лийг Уулвърхамптън с 1:2. Галатасарай пък се представя и заедно с успеха преди седмица срещу Ливърпул, успя да запише серия от пет последователни победи във всички турнири. У дома турският гранд победи съгражданите си от Истанбул Башакшехир с 3:0 в Суперлигата, спечели дербито срещу Бешикташ като гост с 1:0 (07.03.2026) и записа две победи срещу Аланияспор – 2:1 за Купата на Турция (03.03.2026) и 3:1 в първенството (28.02.2026).

В историята на двубоите между Ливърпул и Галатасарай се открояват интересни тенденции. От последните пет срещи, турският отбор има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Последните два мача, изиграни през 2026 г., завършиха с идентични победи за Галатасарай с 1:0. Преди това, през 2006 г., двата отбора си размениха победи с еднакъв резултат 3:2 – първо Ливърпул спечели на "Анфийлд", а после Галатасарай взе реванш в Истанбул. Най-старата среща от предоставените данни е от 26 февруари 2002 г., когато двубоят в Шампионска лига завърши наравно 1:1 в Истанбул. Забележително е, че всички срещи между двата отбора са се провели в рамките на Шампионска лига, което подчертава дългогодишното им участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Доминик Собослай се очертава като ключова фигура за Ливърпул в предстоящия двубой. Унгарският полузащитник демонстрира изключителна форма през сезона, като комбинира креативност в изграждането на атаките с прецизни подавания и способност да отбелязва важни голове. Неговата работоспособност и тактическа интелигентност го правят незаменим в схемата на Арне Слот, особено в мачове от такъв калибър. Собослай ще бъде натоварен с отговорността да свързва защитата с нападението и да създава възможности за голмайсторите на отбора. За Галатасарай, Лукас Торейра се явява двигателят в средата на терена. Уругвайският халф впечатлява със своята борбеност, тактическа дисциплина и способност да прекъсва атаките на противника. Въпреки ниския си ръст, Торейра компенсира с невероятна енергия и агресия в единоборствата. Неговата роля ще бъде ключова за неутрализиране на креативните играчи на Ливърпул и за бързото преминаване от защита в нападение. Торейра вече показа качествата си в първия мач, където беше сред най-добрите на терена при победата на турския отбор.