Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната зимна Олимпиада в историята като брой спечелени медали

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите Милано-Кортина 2026.

Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.

Това е значителен прогрес в сравнение с Пекин 2022, когато единствено скиорът алпиец Алберт Попов попадна сред първите десет, като завърши девети в слалома.

20-годишният Замфиров заслужи място на почетната стълбичка още във втория състезателен ден на 8 февруари в паралелния гигантски слалом в Ливиньо и донесе първо отличие за страната след Торино 2006, когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.

Три дни по-късно 22-годишната Христова финишира трета в индивидуалния старт на 15 километра в Антхолц-Антерселва.

Така със завоюваните два медала българските състезатели се доближиха до най-доброто представяне на зимни Игри от Солт Лейк Сити 2022, когато родните атлети се качиха три пъти на подиума.

Екатерина Дафовска остава единствената олимпийска шампионка, след като триумфира в индивидуални старт на 15 километра в биатлона в Нагано 1998.

Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо осем медала от зимни Олимпиади - 1 златен, 2 сребърни и 5 бронзови.

Алпийският сноуборд определено оправда очакванията, с оглед на серията от призови класирания през сезона на българите в Световната купа, а медалът на Замфиров беше напълно заслужена награда.

За отбелязване в този спорт са и постиженията на 16-годишната Малена Замфирова, по-малка сестра на Тервел Замфиров, която записа престижно класиране в топ 10 в паралелния гигантски слалом при жените в Ливиньо, като завърши десета.

Другият роден ас в алпийския сноуборд Радослав Янков, се нареди 13-и и направи най-добрия си резултат на четвъртата си Олимпиада.

Приятната изненада дойде от силното представяне на българските състезателки в биатлона, който се превърна в най-успешният спорт за страната на Игрите в Милано-Кортина. Освен бронза на Христова, тя записа седма позиция в преследването и 11-а в спринта, докато Милена Тодорова остана на крачка от отличие в спринта с четвърто място и с 14-о в преследването.

С добрите си класирания в индивидуалните дисциплини двете заслужиха място в масовия старт в Антхолц-Антерселва, в който се състезаваха 30-е най-добри. Досега единствено Екатерина Дафовска беше участвала в него при дебюта на дисциплината в Торино 2006.

В биатлона при мъжете българските състезатели се представиха по-слабо, но щафетата в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов се класира на 12-о място, което е второто най-добро в историята на Олимпиада след осмото в Калгари 1988.

Владимир Илиев записа пето поредно участие на зимни Игри в Милано-Кортина.

38-годишният Илиев стана вторият български спортист с такова постижение, като изравни рекорда на двукратната световна шампионка и легенда в шорттрека Евгения Раданова, която го направи първа от Лилемахер 1994 до Ванкувър 2010.

Опитният биатлонист беше и знаменосец на българската делегация на церемонията по откриването на Олимпиадата в Кортина д'Ампецо.

В ски скока Владимир Зографски пък постигна рекордно класиране за страната на зимни Игри, като завърши десети на голямата шанца в Предацо.

България беше представена на Олимпиадата в Милано-Торино от общо 20 състезатели в 6 спорта.

Резултати на българските спортисти на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026

БИАТЛОН

смесена щафета 4 по 6 километра:

16. България (Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова)

индивидуален старт на 20 километра за мъже:

22. Благой Тодев

69. Антон Синапов

75. Владимир Илиев

78. Константин Василев

индивидуален старт на 15 километра за жени:

3. Лора Христова

59. Милена Тодорова

73. Валентина Димитрова

76. Мария Здравкова

спринт на 10 километра за мъже:

42. Благой Тодев

56. Константин Василев

70. Владимир Илиев

82. Антон Синапов

спринт на 7.5 километра за жени:

4. Милена Тодорова

11. Лора Христова

83. Мария Здравкова

85. Валентина Димитрова

преследване на 12.5 километра за мъже:

57. Константин Василев

- -. Благой Тодев – без резултат, затворен след третата стрелба

преследване на 10 километра за жени:

7. Лора Христова

14. Милена Тодорова

щафета, 4 по 7.5 километра за мъже:

12. България (Благой Тодев, Антон Синапов, Владимир Илиев и Константин Василев)

щафета, 4 по 6 километра за жени:

12. България (Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова)

масов старт на 12.5 километра за жени:

14. Лора Христова

20 Милена Тодорова

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

гигантски слалом за мъже:

37. Калин Златков

гигантски слалом за жени:

- -. Анина Цурбриген – отпадна в първия манш

слалом за мъже:

- -. Алберт Попов – отпадна в първия манш

- -. Калин Златков – отпадна в първия манш

слалом за жени:

41. Анина Цурбриген

СКИ БЯГАНЕ

скиатлон, 10 + 10 километра:

62. Марио Матиканов

- -. Даниел Пешков – не завърши

индивидуален спринт за жени:

73. Калина Недялкова

индивидуален спринт за мъже:

73. Даниел Пешков

74. Марио Матиканов

масов старт на 50 километра за мъже:

42. Даниел Пешков

интервален старт на 10 километра за жени:

87. Калина Недялкова

интервален старт на 10 километра за мъже:

49. Марио Матиканов

67. Даниел Пешков

отборен спринт за мъже:

22. България (Даниел Пешков и Марио Матиканов)

СКИ СКОК

малка шанца за мъже:

32. Владимир Зографски

голяма шанца за мъже:

10. Владимир Зографски

СНОУБОРД

паралелен гигантски слалом за мъже:

3. Тервел Замфиров

13. Радослав Янков

31. Александър Кръшняк

паралелен гигантски слалом за жени:

10. Малена Замфирова

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

жени:

28. Александра Фейгин