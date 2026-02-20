Спартак с кошмарна първа четвърт, огромна преднина за Балкан

Балкан и Спартак Плевен играят помежду си в последния четвъртфинал от турнира efbet Купа на България, който се провежда тази година в "Арена Ботевград". Балкан, който прави отличен сезон в първенството, е фаворит срещу намиращия се в криза тим от Плевен, но както знаем, в един мач всичко се случва. След 10 минути игра Балкан води в резултата с 21:4.

По-рано днес Черно море Тича надигра със 105:91 Миньор 2015.

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

В четвъртък място на полуфиналите вече си осигуриха Локомотив Пловдив и Рилски спортист.

Първа част:

Домакините започнаха силно - със серия от 5:0, а малко след това поведоха с 12:4 след стрелба от средна дистанция на Джоунс Пагенкопф. Илиян Пищиков реализира кош за две точки по акробатичен начин след хубав пробив, а гостите от Плевен изпитват сериозни проблеми в нападение в първата четвърт. Авансът на домакините набъбна на 17 точки, а силите на Спартак стигнаха за едва 4 точки в целия първи период - 4:21.

Втора част:

Още в началото на втория период разликата мина границата от 20 точки - 27:6, след тройка на Алекс Симеонов.

Стартови състави:

Балкан: Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров

Спартак Плевен: Мартин Русев, Мартин Сотиров, Кавон Скот, Ноел Браун, Павлин Иванов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg