Пловдивчани не се дават на шампионите във втория четвъртфинал в Ботевград

Шампионът Рилски спортист играе с Академик Бултекс 99 във втория четвъртфинален мач от Финалната осмица на efbet Купа на България. Срещата е в "Арена Ботевград", където се провежда надпреварата тази година. Двата тима доста често се срещат в турнира в последните години, а победителят ще излезе в събота на полуфиналите срещу Локомотив Пловдив, който надигра със 117:101 Берое Стара Загора в първия четвъртфинал.

След 20 минути игра Рилски спортист води в резултата с 44:40.

Утре ще бъдат определени останалите два полуфиналиста в надпреварата. Миньор 2015 има за съперник действащия носител на трофея Черно море Тича, а домакинът Балкан се изправя срещу колебливия от известно време Спартак Плевен.

Първа част:

Рилски спортист поведе с 6:0 в самото начало на мача, а символичните гости отговориха със серия от 5:0. След това тимът от Самоков излезе малко по-сериозно напред при 10:5, но последва нова силна серия за Академик и пловдивчани за първи път от началото на срещата поведоха в резултата - 11:10. Тройка на капитана на Академик Васил Бачев малко след това даде 4 точки аванс на водения от Йордан Иванов тим - 17:13. Символичният домакин изравни за 17:17, но два поредни коша на Обрад Томич върнаха преднината от 4 точки на Академик. Нова тройка на Бачев пък оформи резултата след 10 минути игра - 25:22 за пловдивчани.

Втора част:

Мини серия от 4:0 позволи на Рилски спортист да излезе напред при 30:29 в началото на втората четвърт. В средата начастта бе отсъден фаул в атака на една от звездите на Академик Джакуез Йоу, а това бе и трето лично нарушение за него. Резултатът във втория период се движи кош за кош, като се стигна до равенство 34:34 преди Алън Арнет да даде предимство то 2 точки на шампионите. Поредната тройка на Васил Бачев пък отново изведе Академик напред - 37:36. Борба в атака и добавка на Алън Арнет обаче донесе три точки аванс на Рилски спортист малко след това - 40:37. След 20 минути игра преднината на Рилски спортист е само 4 точки - 44:40.

Стартови състави:

Рилски спортист: Алън Арнет, Джонатан Дейвис, Майкъл Едуардс, Иван Димитров, Христо Бъчков

Академик: Джакуез Йоу, Демаркъс Шарп, Васил Бачев, Николай Михайлов, Обрад Томич

