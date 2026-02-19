Популярни
Асен Великов пред Sportal.bg: Допуснахме фатални грешки, ако искаме да победим Рилски, трябва да сме перфектни

  • 19 фев 2026 | 22:33
  • 282
  • 0

Най-възрастният играч в тазгодишното издание на efbet Купа на България - Асен Великов, сподели мнението си за четвъртфиналния мач от турнира с Рилски спортист, загубен от пловдивчани с 81:88 в "Арена Ботевград".

"Допуснахме няколко грешки, които смятам, че бяха фатални. Чисто тактически, неща, които бяхме коментирали. Отстрани изглеждаше, че сме близо, но реално, ако искаме да победим Рилски, трябва да сме перфектни, а ние не бяхме. Факт, липсва ни един висок играч, без който е много трудно в ротацията. Обрад и Ники цял мач трябваше да играят без смяна. Наложи се Джей да играе на нетипична за него позиция, направи 5 фаула, беше извън игра и реално смятам, че чисто физически не можахме да се противопоставим на отбора на Рилски спортист. И те накрая заслужено побеждават.

Всичко по-интересно от Ден 1 от efbet Купа на България
Всичко по-интересно от Ден 1 от efbet Купа на България

Кой ще вдигне Купата? Много е трудно да се прогнозира, това е турнир, в който винаги има изненади. В днешния ден фаворитите си взеха мачовете, ще видим в утрешния ден. Ако трябва да споделя личното си мнение, аз лично смятам, че отборът на Балкан играе най-постоянен баскетбол, мисля, че от началото на сезона показват най-добра игра. Всеки си знае ролята в отбора, домакини са, сигурен съм, че ще имат много добра подкрепа в залата и смятам, че те са фаворит към днешна дата за спечелване на Купата", сподели пред Sportal.bg 40-годишният ветеран.

Снимки: Sportal.bg

