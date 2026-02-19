На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

Екипът на Sportal.bg отново се намира на "най-горещото" място, а от днес до неделя то е "Арена Ботевгард", а причината е турнира efbet Купа на България.

В първия ден от четвртфиналната фаза на надпреварата ще се изиграят два мача. От 16:00 часа Берое Стара Загора среща Локомотив Пловдив, а в 19:00 часа Рилски спортист ще се изправи срещу Академик Бултекс 99.

Не пропускайте да следите всичко по-интересно, случващо се в спортното съоръжение, както и да участвате в нашата игра, от която можете да се сдобиете със страхотна тениска от турнира.

Своите места в залата заеха и трима от баскетболистите на Черно море Тича. Ламонт Уест, Иван Карачич и Венцислав Петков гледат срещата между Берое и Локо Пд. "Моряците" днес почиват, а утре от 16:00 часа се изправят срещу Миньор 2015 в четвъртфинален сблъсък.

Снимки: Sportal.bg