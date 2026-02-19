Кой какво каза след първия 1/4-финален мач от efbet Купа на България

Отборът на Локомотив Пловдив победи със 117-101 Берое Стара Загора в първия мач от четвъртфиналната фаза в турнира ефбет Купа на България, а ето какво споделиха от двата отбора след срещата в "Арена Ботевград".

Капитанът на "смърфовете" Георги Кендеров влезе в ролята на репортер на Sportal.bg и се справи доста добре, интервюирайки своя съотборник Томислав Минков. След тях мнението си за двубоя разкри и старши треньорът на Локомотив Асен Николов.

Най-резултатният играч от отбора на старозагорци Александър Матушев също коментира мача, а след това пред нашата камера застана и старши треньорът на Берое Даниел Клечков.

Снимки: Sportal.bg