Александър Янев: Днес излязохме лежерно, трябва да сме на 100% срещу Локомотив

Крилото на Рилски спортист Александър Янев заяви след трудната победа над Академик Бултекс 99 на четвъртфиналите на турнира efbet Купа на България, че играчите на тима от Самоков са излезли на терена в Ботевград лежерно. Той вярва, че ако отборът не даде 100% на полуфиналите срещу Локомотив Пловдив, нищо добро не чака шампионите.

"Не мога да кажа, че сме победили със защита. По-скоро с някакво по-голямо желание за победа. Може би този мач в Самоков от редовния сезон, последния, който играхме с Пловдив и беше лесна победа, ни изигра лоша шега днес. Мисля, че излязохме малко лежерни и това можеше да ни коства победата днес. Надявам се в следващия мач да подходим по-сериозно и още от самото начало да покажем нашата игра.

Очаквам с Локомотив да стане доста оспорван мач. Ако играем по този начин както днес, нещата няма да са ОК. Локомотив Пловдив са доста атлетичен отбор, играят с много енергия в транзиция, в нападение. Ако не бъдем на 100% и не дадем всичко от себе си, мисля, че ще стане много труден мач за нас.

Знаехме, че Академик имат проблеми под коша, но всичко си зависи от нас, днес просто излязохме лежерно и не трябва да допускаме такова нещо да се случва за следващите мачове.

Снимки: Sportal.bg