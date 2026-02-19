Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Александър Янев: Днес излязохме лежерно, трябва да сме на 100% срещу Локомотив

Александър Янев: Днес излязохме лежерно, трябва да сме на 100% срещу Локомотив

  • 19 фев 2026 | 22:55
  • 142
  • 0

Крилото на Рилски спортист Александър Янев заяви след трудната победа над Академик Бултекс 99 на четвъртфиналите на турнира efbet Купа на България, че играчите на тима от Самоков са излезли на терена в Ботевград лежерно. Той вярва, че ако отборът не даде 100% на полуфиналите срещу Локомотив Пловдив, нищо добро не чака шампионите.

"Не мога да кажа, че сме победили със защита. По-скоро с някакво по-голямо желание за победа. Може би този мач в Самоков от редовния сезон, последния, който играхме с Пловдив и беше лесна победа, ни изигра лоша шега днес. Мисля, че излязохме малко лежерни и това можеше да ни коства победата днес. Надявам се в следващия мач да подходим по-сериозно и още от самото начало да покажем нашата игра.

Очаквам с Локомотив да стане доста оспорван мач. Ако играем по този начин както днес, нещата няма да са ОК. Локомотив Пловдив са доста атлетичен отбор, играят с много енергия в транзиция, в нападение. Ако не бъдем на 100% и не дадем всичко от себе си, мисля, че ще стане много труден мач за нас.

Знаехме, че Академик имат проблеми под коша, но всичко си зависи от нас, днес просто излязохме лежерно и не трябва да допускаме такова нещо да се случва за следващите мачове.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Апоел Йерусалим напира за Желко Обрадович

Апоел Йерусалим напира за Желко Обрадович

  • 19 фев 2026 | 21:13
  • 451
  • 0
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 3539
  • 1
Всичко по-интересно от Ден 1 от efbet Купа на България

Всичко по-интересно от Ден 1 от efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 20:48
  • 5452
  • 2
Везенков и Олимпиакос на финал за Купата на Гърция

Везенков и Олимпиакос на финал за Купата на Гърция

  • 19 фев 2026 | 18:52
  • 2241
  • 0
Кой е най-възрастният играч във Финалната осмица?

Кой е най-възрастният играч във Финалната осмица?

  • 19 фев 2026 | 18:38
  • 437
  • 0
Кой какво каза след първия 1/4-финален мач от efbet Купа на България

Кой какво каза след първия 1/4-финален мач от efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 18:36
  • 669
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Ференцварош, Бонман пусна лек гол, но след това прави чудеса на вратата на "орлите"

Лудогорец 1:1 Ференцварош, Бонман пусна лек гол, но след това прави чудеса на вратата на "орлите"

  • 19 фев 2026 | 23:18
  • 15888
  • 118
Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 39095
  • 83
Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 11178
  • 4
Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

  • 19 фев 2026 | 22:51
  • 9324
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 21148
  • 6
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 3539
  • 1