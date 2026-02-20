Пред Sportal.bg! Агент №1 в България с анализ за efbet Купа на България

Баскетболен агент №1 в България Антонио Илиев застана пред камерата на Sportal.bg за сподели компетентното си мнение за турнира efbet Купа на България.

Той коментира двата сблъсъка от първия четвърфинален ден, в които Локомотив Пловдив победи със 117-101 Берое Стара Загора, а след това Рилски спортист надви с 88-81 Академик Бултекс 99.

Илиев сподели и очакванията си за ден №2 от надпреварата в "Арена Ботевград", в който се сблъскват Миньор 2015 и Черно море Тича, а след тях домакинът Балкан излиза срещу Спартак Плевен.

Интервюто с Антонио Илиев, гледайте в нашето видео!