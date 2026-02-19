Любомир Киров: Няма как да е лесно, тук всичко се случва в един мач

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров коментира трудната победа с 88:81 над Академик Бултекс 99 на четвъртфиналите за efbet Купа на България. Шампионите ще спорят в петък за място на финала с друг пловдивски тим - Локомотив.

"Няма как да е лесно, ще видите, че и останалите мачове няма да бъдат толкова лесни за никого. Тук всичко се случва в един мач, ние последните 5 години играем с Пловдив, не си спомням да сме имали лесен мач с тях на четвъртфинал, независимо дали сме били в Самоков или извън Самоков. Миналата година също беше много труден мачът, накрая едва спечелихме. Психологически мачове са и особено когато предишния мач си играл с тях и си спечелил с повече точки, след това има едно леко отпускане. Но аз мисля, че днес нямаше, но винаги е труден първият мач", сподели след края на срещата треньорът на тима от Самоков.

Цялото интервю с Любомир Киров можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg