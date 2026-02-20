На живо от Ботевград: Ден 2 от efbet Купа на България

Във втория ден от турнира efbet Купа на България отново ще се изиграят два мача от четвъртфиналната фаза, а екипът на Sportal.bg ще се постарае пак да ви покаже всичко по-интересно от "Арена Ботевград".

В първия мач от 16:00 часа един срещу друг излизат отборите на Миньор 2015 и актуалният носител на трофея - Черно море Тича. От 19:00 часа е сблъсъкът между домакина Балкан и Спартак Плевен.

"Моряците" пък заснеха импровизирана фотосесия по време на загрявката за мача, а в социалните мрежи се появи и видео

Пред нашата камера застана и баскетболният агент Антонио Илиев, който направи сериозен анализ на случващото се в турнира.

Снимки: Владимир Иванов