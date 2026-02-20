Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. На живо от Ботевград: Ден 2 от efbet Купа на България

На живо от Ботевград: Ден 2 от efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 16:05
  • 935
  • 0

Във втория ден от турнира efbet Купа на България отново ще се изиграят два мача от четвъртфиналната фаза, а екипът на Sportal.bg ще се постарае пак да ви покаже всичко по-интересно от "Арена Ботевград".

В първия мач от 16:00 часа един срещу друг излизат отборите на Миньор 2015 и актуалният носител на трофея - Черно море Тича. От 19:00 часа е сблъсъкът между домакина Балкан и Спартак Плевен.

"Моряците" пък заснеха импровизирана фотосесия по време на загрявката за мача, а в социалните мрежи се появи и видео

Пред нашата камера застана и баскетболният агент Антонио Илиев, който направи сериозен анализ на случващото се в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Баскетбол

Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

  • 20 фев 2026 | 16:25
  • 1173
  • 0
Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

  • 20 фев 2026 | 12:06
  • 495
  • 2
Бостън победи Голдън Стейт и излезе втори на Изток

Бостън победи Голдън Стейт и излезе втори на Изток

  • 20 фев 2026 | 12:01
  • 473
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Натоварена нощ в НБА

  • 20 фев 2026 | 08:02
  • 3664
  • 0
Сан Антонио позлатява Уембаняма с нов мега договор

Сан Антонио позлатява Уембаняма с нов мега договор

  • 20 фев 2026 | 06:27
  • 3176
  • 0
Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

  • 20 фев 2026 | 04:18
  • 2655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 18607
  • 31
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 25665
  • 44
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 17864
  • 29
Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

  • 20 фев 2026 | 16:25
  • 1173
  • 0
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10994
  • 19
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9914
  • 0