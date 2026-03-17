Руди Гобер: Винаги съм мечтал да спечеля златен медал от Олимпийски игри

Френският национал Руди Гобер обсъди пътя родината си до славата в Националната баскетболна асоциация (НБА), живота си в Минеаполис и предизвикателствата, които са оформили настоящия му манталитет в последното издание на поредицата Prime Timeout.

По темата за потенциала на френския национален отбор Гобер, който остава крайъгълен камък в амбициите на тима за триумф на Световното първенство през 2027 година и Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а, разкри основната си мотивация.

„Винаги съм мечтал да спечеля златен медал от Олимпийски игри“, заяви четирикратният защитник на годината в НБА и трикратен участник в Мача на звездите.

„Така че това очевидно е целта. Ние притежаваме огромен талант и имаме силата да шокираме света“, добави Руди Гобер.

Французинът се върна към загубите от отбора на САЩ в мачовете за златото на Игрите в Токио 2020, и в Париж през 2024 година.

„Мисля, че нищо не се случва случайно и беше много болезнено, независимо дали в Токио или в Париж“, призна Гобер.

„Нещата би трябвало да се нормализират в крайна сметка“, каза още той.