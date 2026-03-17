  • 17 март 2026 | 14:05
Спанулис е бил вариант за Апоел

Публикация от Израел, по-конкретно от Sport 5, съобщава, че националният селекционер на Гърция е получил предложение от Апоел Тел Авив, но е отказал.

Според публикацията на Матео Андреани, бившият ас на Олимпиакос не е склонен да поеме отбор в момента. Всъщност Спанулис ще разгледа предложения едва от новия състезателен сезон.

„Василис Спанулис няма никакво намерение да поема нов отбор през този сезон. Гръцкият треньор предпочита да изчака и да разгледа предложения от следващия състезателен период. Поради тази причина, както съобщи Sport 5, той е отхвърлил интереса на Апоел Тел Авив“, пише италианският репортер в X.

Припомняме, че начело на израелския отбор е Димитрис Итудис.

