Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

Миньор 2015 и действащият носител на трофея Черно море Тича играят помежду си в третия четвъртфинал от турнира efbet Купа на България, провеждащ се тази година в "Арена Ботевград". След 10 минути игра варненци водят в резултата с 29:25.

По-късно днес, от 19:00 ч., домакинът Балкан ще премери сили със Спартак Плевен.

В четвъртък станаха ясни имената на първите два полуфиналиста. Това са Локомотив Пловдив и Рилски спортист, които надиграха съответно Берое Стара Загора и Академик Бултекс 99.

Една от звездите на "моряците" Алонзо Гафни пропуска двубоя заради наказание.

Първа част:

Перничани реализираха първите 5 точки в мача и започнаха добре, но във втората половина на първия период варненци за първи път излязоха напред в резултата. Това се случи след тройка на Ламонт Уест за 16:13. Тройка на Венцислав Петков позволи на варненци да се откъснат с 5 точки напред при 26:21, а първата четвърт завърши пир 29:25 за водения от Васил Евтимов отбор.

Стартови състави:

Миньор 2015: Игор Кесар, Васил Попов, Лазар Станкович, Монтавиъс Мърфи, Лъчезар Тошков

Черно море Тича: Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест, Николай Стоянов, Иван Карачич, Георги Боянов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимки: Sportal.bg