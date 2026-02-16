Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кажи ми повече...с Алекс Симеонов

Кажи ми повече...с Алекс Симеонов

  • 16 фев 2026 | 10:20
  • 707
  • 3

Отборът на Балкан е домакин на турнира efbet Купа на България в периода 19-22 февруари, а преди това решихме да ви покажем част от играчите на ботевградския тим в различна светлина.

Гост в рубриката на Sportal.bg днес е Алекс Симеонов. Той разкри доста любопитни неща за себе си пред нашата камера, като показа и чувството си за хумор.

Крилото на Балкан се описа по интересен начин с три думи, сподели какво е успех за него, Какъв щеше да бъде, ако не беше баскетболист, както и вярва ли в любовта от пръв поглед. Какво още сподели той, вижте в нашето видео.

