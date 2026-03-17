Таня Гатева обяви състава за мача с Черна гора

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 18:00 ч. ще гостува на Черна гора в Бар. Двубоят е последен за “лъвиците” в Група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.
Националките са с баланс от 5-0 в своята Група Е на пресявките. Te вече си гарантираха първото място в групата и ще продължат в следващия етап на квалификациите за шампионата на Стария континент през 2027 г.
Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:
Борислава Христова
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Преслава Колева
Ивана Бонева
Деница Манолова
Димана Костова
Валерия Алексиева
Илияна Георгиева
Кайла Хилсман
