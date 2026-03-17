Таня Гатева обяви състава за мача с Черна гора

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който по-късно днес от 18:00 ч. ще гостува на Черна гора в Бар. Двубоят е последен за “лъвиците” в Група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Националките са с баланс от 5-0 в своята Група Е на пресявките. Te вече си гарантираха първото място в групата и ще продължат в следващия етап на квалификациите за шампионата на Стария континент през 2027 г.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Преслава Колева

Ивана Бонева

Деница Манолова

Димана Костова

Валерия Алексиева

Илияна Георгиева

Кайла Хилсман

