Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Силно начало на Локомотив в Ботевград

Силно начало на Локомотив в Ботевград

  • 19 фев 2026 | 16:00
  • 1074
  • 1

Берое Стара Загора и Локомотив Пловдив играят помежду си в първия четвъртфинален мач от Финалната осмица за efbet Купа на България, домакин на която тази година е "Арена Ботевград". След 10 минути игра резултатът е 31:22 за пловдивчани.

По-късно днес ще се изиграе още една четвъртфинална среща - Рилски спортист излиза срещу Академик Бултекс 99 - два отбора, които доста често се изправят един срещу друг в турнира.

Утре са другите два четвъртфинала - Миньор 2015 - Черно море Тича и Балкан - Спартак Плевен.

Първа част:

Двубоят започна отлично за пловдивчани, които поведоха с 9:0 след три поредни тройки. Две от тях бяха дело на Девъръл Рамзи, а веднъж от далечна дистанция порази целта и Грант Сингълтън. Повече от три минути след началото на мача старозагорци нямаха отбелязана точка, а край на серията на Локомотив сложи Милен Захариев.

Стартови състави:

Берое: Дариъс Куизънбери, Дейлън Уилямс, Брет Рийд, Милен Захариев, Александър Матушев

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Грант Сингълтън, Томислав Минков, Шоу Андерсън, Кръстан Кръстанов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 16:13
  • 1002
  • 1
Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

  • 19 фев 2026 | 12:51
  • 544
  • 1
Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

  • 19 фев 2026 | 11:49
  • 516
  • 0
Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

  • 19 фев 2026 | 11:47
  • 513
  • 0
Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

  • 19 фев 2026 | 08:54
  • 525
  • 1
Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс би играл в новия проект НБА Европа

Звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс би играл в новия проект НБА Европа

  • 18 фев 2026 | 19:37
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 17728
  • 24
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 3728
  • 4
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 14136
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 10667
  • 10
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 18972
  • 13