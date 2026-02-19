Силно начало на Локомотив в Ботевград

Берое Стара Загора и Локомотив Пловдив играят помежду си в първия четвъртфинален мач от Финалната осмица за efbet Купа на България, домакин на която тази година е "Арена Ботевград". След 10 минути игра резултатът е 31:22 за пловдивчани.

По-късно днес ще се изиграе още една четвъртфинална среща - Рилски спортист излиза срещу Академик Бултекс 99 - два отбора, които доста често се изправят един срещу друг в турнира.

Утре са другите два четвъртфинала - Миньор 2015 - Черно море Тича и Балкан - Спартак Плевен.

Първа част:

Двубоят започна отлично за пловдивчани, които поведоха с 9:0 след три поредни тройки. Две от тях бяха дело на Девъръл Рамзи, а веднъж от далечна дистанция порази целта и Грант Сингълтън. Повече от три минути след началото на мача старозагорци нямаха отбелязана точка, а край на серията на Локомотив сложи Милен Захариев.

Стартови състави:

Берое: Дариъс Куизънбери, Дейлън Уилямс, Брет Рийд, Милен Захариев, Александър Матушев

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Грант Сингълтън, Томислав Минков, Шоу Андерсън, Кръстан Кръстанов

Снимки: Sportal.bg