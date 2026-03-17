Сериозен интерес към билетите за мача на Апоел с Париж в София днес

Отборът на Апоел Тел Авив предизвика сериозен интерес сред баскетболните фенове при завръщането си в България. Израелският гранд приема Париж днес в отложен мач от 21-ия кръг на Евролигата в "Арена София", а само за два дни са продадени над 2500 билета за сблъсъка в столицата.

Билетите са с огромно намаление от -50%, като цените стартират от 15 евро и достигат до 32.50 евро.

Апоел е на пето място във временното класиране с 18 победи и 11 загуби, а френският тим е под №16 в таблицата с баланс 12-19.