Йордан Иванов посочи кой е фаворитът за трофея

Треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Иванов коментира поражението от Рилски спортист за efbet Купа на България и посочи тима от Самоков като главен фаворит за трофея. Иванов добави, че отсъствието на контузения Ватанго Донзо определено е дало своето отражение върху мача днес, още повече, че пловдивчани са се изправили срещу доста силен съперник.

"Нашият ростър е такъв, че един играч да липсва, това винаги дава отражение. И когато става въпрос за отбор от ранга на Рилски спортист, това е, грубо казано, фатално. Те имат доста добра ротация, ние имаме на пейката млади момчета. които са 17-18-годишни и не са готови все още да играят срещу отбори като Рилски спортист.

Кой ще спечели турнира? Мисля, че Рилски са в оптимална форма, без да подценявам, без да си мисли някой колега, че не вярвам в тях, но като ротация на пейката и ритъм, в който се намират, на мен ми се вижда, че те са най-солидният отбор", сподели Иванов.

Цялото интервю с наставника на Академик Бултекс 99 можете да изгледате във видеото по-долу.

