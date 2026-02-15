Разочарованият Дел Пиеро: Киву направи грешка с коментара си, а Бастони не биваше да пада така

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро изрази разочарованието си от коментара на наставника на Интер Кристиан Киву относно спорното изгонването на Пиер Калюлю в дербито между двата тима. След победата на “нерадзурите” с 3:2 румънският специалист изрази мнение, че Алесандро Бастони наистина е бил фаулиран от противниковия защитник, което предизвика възмущението на бившия нападател.

“Мисля, че Киву върши страхотна работа и съживи един силен, но може би леко застаряващ състав на Интер. Тази вечер, от моята гледна точка, той направи грешка с коментара си за изгонването. Очаквах нещо различно от интерпретацията на случилото се. Интер също не се нуждае от това. Когато си силен тим, искаш да побеждаваш красиво, а когато се случи грешка, която явно е в твоя полза, ти не бива да си щастлив. Надявам се, че след няколко дни Киву може да каже, или поне да си мисли, че случилото се на терена не беше докосване, за което даден играч трябва да бъде изгонен, както и че Бастони не биваше да пада по такъв начин”, коментира Дел Пиеро, който беше в ролята на анализатор за Sky Italia.

🗣️- Del Piero



“I hope that in a couple of days Chivu will be able to say that wasn’t a sending-off touch and that Bastoni shouldn’t have gone down like that. Maybe he’ll understand it.” https://t.co/HVRu5LgL5E — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) February 15, 2026

Междувременно, редица други футболни личности също изразиха недоволството си от предполагаемата симулация на Бастони. Сред тях беше някогашният нападател Алдо Серена, който има над 200 мача за Интер и около 70 за Ювентус. “Калюлю погалва Бастони, който пада на земята, без да бъде фаулиран. Немислимо е, че ВАР не може да се намества при такива ситуации”, заяви той пред същата телевизия.

Друг някогашен играч на двата тима - Ернанес, пък се възмути на отсъждането на съдията Федерико Ла Пена, както и на мнението на Киву. “Ювентус беше победен от системата и съдийството тази вечер, а не от Интер. Ако от DAZN ми се обадят да коментирам дербито догодина, няма да се съглася, защото искам да обсъждам футбол, а тази грешка не е футбол. Киву можеше да признае, че изгонването на Калюлю беше грешка, но вместо това преобърна ситуацията при изказването си след мача”, обясни той пред телевизията.

Hernanes, now a pundit on DAZN, after Inter–Juve:



“If DAZN calls me next year, I won’t come back. This is no longer football.”



👏🏻 pic.twitter.com/QWIK5oBvnj — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) February 15, 2026

Популярният в Италия треньор Серзе Козми също не одобри изявлението на младия специалист, но също така и на шефа на Ювентус Джорджо Киелини. “Очаквах повече от Киву и това не ми хареса. Киелини казал, че случилото се в мача не е футбол? При цялото ми уважение, аз преживях онова, което не беше футбол преди 20 години”, заяви опитният наставник пред SportMediaset, визирайки аферата “Калчополи”.

Бившето крило на торинци Емануеле Джакерини пък реши да разкритикува поведението на Бастони. “Отпразнуването на Бастони ме разтревожи. Трябва да признаем, че той направи хитър ход. Аз обаче имах късмета да играя заедно с Киелини, който ме научи да бъда честен на терена”, бяха думите му пред DAZN.

Снимки: Gettyimages