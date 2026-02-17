Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Галатасарай и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от плейофния кръг в Шампионска лига на 17 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадион "Али Сами Йен" в Истанбул. Главен съдия на срещата ще бъде Дани Макели, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък между турския и италианския гранд.

В настоящата кампания в Шампионската лига Галатасарай звърши 20-то място с 10 точки от 8 изиграни мача, като турският тим е отбелязал 9 гола и е допуснал 11. Ювентус се представи малко по-добре, заемайки 13-то място с 13 точки от същия брой срещи, с 14 отбелязани и 10 допуснати гола.

Макар да имаше някои проблясъци след идването на Лучано Спалети начело, Ювентус всъщност върви към поредния провален сезон без трофей. Затова тимът се надява поне на по-достойно представяне в Шампионската лига, макар и там надеждите за спечелване на турнира да са илюзорни. Първата задача е преодоляване поне на плейофния кръг. Тя обаче не е никак лесна, тъй като се изправят срещу коварен съперник, срещу когото традиционно играят трудно.

Галатасарай влиза в двубоя с впечатляваща серия от четири последователни победи в местните турнири. Турският гранд разгроми Еюпспор с 5:1 (на 13.02.2026), преди това надделя над Ризеспор като гост с 3:0 (на 08.02.2026), победи Истанбулспор с 3:1 за Купата на Турция (на 04.02.2026) и се наложи над Кайзериспор с категоричното 4:0 (на 01.02.2026). Единственото поражение в последните пет мача дойде в Шампионската лига срещу Манчестър Сити с 0:2 (на 28.01.2026).

От своя страна, Ювентус показва колебливи резултати, като записа загуба от Интер с 2:3 (на 14.02.2026), равенство с Лацио 2:2 (на 08.02.2026), поражение от Аталанта с 0:3 за Купата на Италия (на 05.02.2026), победа над Парма с 4:1 (на 01.02.2026) и равенство с Монако 0:0 в Шампионската лига (на 28.01.2026).

В историята на двубоите между Галатасарай и Ювентус има общо шест срещи, всички в рамките на Шампионската лига. Последният път, когато тези отбори се изправиха един срещу друг, беше на 11 декември 2013 г., когато турският тим спечели с 1:0 на своя стадион. Преди това, на 2 октомври същата година, двата отбора завършиха наравно 2:2 в Торино. Балансът в директните сблъсъци е в полза на Галатасарай с две победи и три равенства и едно поражение.

В този мач Галатасарай ще бъде без наказаните Марио Лемина и Метехан Балтачъ. Льорой Сане и Арда Юняй също не влизат в сметките заради контузии. Добрата новина е завръщането на Габриел Сара.

В Ювентус пък не могат да разчитат на трайно контузените Душан Влахович и Аркадиуш Милик. Към тях се присъединяват и Кефрен Тюрам, Джонатан Дейвид, както и новото попълнение Емил Холм, който получи травма в дербито с Интер.