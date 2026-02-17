Осимен: Наполи се отнесе с мен като с куче, можех да играя в Ювентус

Звездата на Галатасарай Виктор Осимен, който тази вечер се изправя срещу Ювентус, даде дълго интервю за "Гадзета дело Спорт", в което говори за бурната раздяла с Наполи, работата с Лучано Спалети и живота в истанбулския гранд.

Изданието припомня за видеото, публикувано в официалния профил на "партенопеите" в TikTok след пропусната от нигериеца дузпа срещу Болоня. В клипа, който трябваше да е ироничен, Виктор беше сравнен с кокосов орех. Някои го определиха като расизъм, а дебатът продължи седмици. Междувременно нападателят отговори, като изтри от своя Instagram всички снимки от периода си в Неапол. Това беше само началото на една дълга и мъчителна сага.

ЗА ГАЛАТАСАРАЙ

„Намерих клуб и град, които обичам. Може би беше късмет. Щом пристигнеш в Истанбул, разбираш защо всеки, който е играл тук, се е влюбил в отбора и хората. Никога не бях изпитвал нещо подобно. Опитваме се да растем на международно ниво. Бяха привлечени и други играчи от най-висока класа и се стремим да се представим добре в Шампионската лига. В Турция сме утвърдена сила, но сега искаме да оставим следа и в Европа".

ЗА СПАЛЕТИ И МАЧА С ЮВЕНТУС

"Говореше се, че се караме, но не беше вярно. Уважавам го: изискваше много, но ти даваше още повече. Той месеци наред спеше в тренировъчната база на Наполи, работейки ден и нощ, за да ни убеди, че можем да спечелим скудетото. Той изведе Ким, Ангиса, Кварацхелия, а и мен до върхова форма, триумфирайки с клуб, който не беше успявал от десетилетия

Ще бъде стимулиращо да се изправя срещу топ клуб. Знаем, че не можем да си позволим разсейване, защото срещу тях всяка грешка може да струва скъпо. А и ще се срещна отново със Спалети…“

СЕГА ПО-ДОБЪР ЛИ Е В СРАВНЕНИЕ С ПЕРИОДА В НАПОЛИ

„Не обичам да правя сравнения, но знам, че съм сред най-добрите централни нападатели в момента. Ако не съм номер едно, то съм номер две. Или в краен случай – номер три…“

ЗА ЕВЕНТУАЛЕН ТРАНСФЕР В ЮВЕНТУС

„Да, както днес можех да бъда в други два топ клуба от Серия А. Преди да започнат преговорите с Галатасарай, Джунтоли (б.ред. - тогавашният спортен директор на "бианконерите" ми се обади, за да ме привлече в Юве. Говорих с няколко души от клуба, те проявиха интерес, но знаех, че той (б.ред. - президента на Наполи Де Лаурентис, когото Осимен не споменава по име) няма да ме пусне. Във всеки случай интерес определено имаше. А когато те повика Юве, независимо от всичко, трябва да седнеш и да изслушаш.“

ЗА РАЗДЯЛАТА С НАПОЛИ

„Съжалявам за феновете, най-вече защото никога не съм говорил за случилото се. Някои от тях дойдоха пред дома ми, за да искат обяснения. Разговаряхме и ги помолих да се поставят на мое място. След като Наполи публикува онова видео в TikTok, нещо окончателно се счупи.

„Всеки може да пропусне дузпа, всеки може да бъде подиграван за това. Наполи го направи само с мен, при това с определени намеци. Станах жертва на расистки обиди и взех решението си: исках да си тръгна. Изтрих снимките с екипа на Наполи от моя Instagram, а те се възползваха от момента, за да ме настроят срещу феновете. А само като си помисля, че дъщеря ми за мен е повече неаполитанка, отколкото нигерийка…“

Имахме джентълменско споразумение с президента Де Лаурентис, според което следващото лято можех да напусна, но от другата страна ангажиментът не беше спазен изцяло. Опитваха се да ме пратят да играя навсякъде, отнасяха се с мен като с куче. "Отиди тук, отиди там, направи това, направи онова… " Работил съм много усилено, за да изградя кариера, и не можех да приема такова отношение. Аз не съм кукла на конци.“

Говореше се, че не ме иска в отбора. Сериозно ли? Кой треньор в онзи момент не би ме искал? Веднага щом пристигна, Конте ме извика в кабинета си и ми каза, че е наясно със ситуацията, но въпреки всичко иска да остана. Обясних му, че бих се радвал да работя с него, но вече бях направил своя избор: не исках да продължавам да работя на място, където не се чувствах щастлив.“

ЗА КАКВО СЪЖАЛЯВА НАЙ-МНОГО

„Никой никога не се извини публично за случилото се. След онова прословуто видео, Едоардо Де Лаурентис ми се обади няколко пъти. И толкова. Междувременно се носеха слухове, че закъснявам за тренировки, че се карам със съотборниците си... Всичко това са лъжи. Съжалявам за феновете, но ги разбирам и им се възхищавам: те подкрепят клуба винаги и при всякакви обстоятелства. За тях Наполи е преди всичко".

