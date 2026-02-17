Левски се отказва от бразилски халф

Ръководството на Левски няма намерение да плати клаузата за откупуване на Рилдо след края на сезона. Бразилецът играе под наем на стадион "Георги Аспарухов" от португалския Санта Клара. Крайният срок за преотстъпването му е до 30 юни, като "сините" не възнамеряват да се възползват от опцията да го закупят, твърди "Тема Спорт". През миналото лято клубът плати 60 000 евро, за да привлече под наем 26-годишния халф. Рилдо обаче тотално разочарова с представянето си със синия екип.

Хулио Веласкес ясно показа, че няма да разчита на него и в първите четири мача от началото на 2026-та южноамериканецът записа едва 11 минути, след като се появи от резервната скамейка в заключителните моменти при загубата от Лудогорец с 0:1 за Суперкупата и победата с 3:0 над Ботев (Пловдив). При поражението от разградчани в четвъртфинала за Купата и успеха с 3:1 срещу Ботев (Враца) пък остана неизползвана резерва.