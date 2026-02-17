Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски се отказва от бразилски халф

Левски се отказва от бразилски халф

  • 17 фев 2026 | 10:03
  • 1451
  • 2

Ръководството на Левски няма намерение да плати клаузата за откупуване на Рилдо след края на сезона. Бразилецът играе под наем на стадион "Георги Аспарухов" от португалския Санта Клара. Крайният срок за преотстъпването му е до 30 юни, като "сините" не възнамеряват да се възползват от опцията да го закупят, твърди "Тема Спорт". През миналото лято клубът плати 60 000 евро, за да привлече под наем 26-годишния халф. Рилдо обаче тотално разочарова с представянето си със синия екип.

Лаптопа: Реално Левски е свалил Лудогорец, това са три мача и в нашето първенство едва ли може да ги загуби
Лаптопа: Реално Левски е свалил Лудогорец, това са три мача и в нашето първенство едва ли може да ги загуби

Хулио Веласкес ясно показа, че няма да разчита на него и в първите четири мача от началото на 2026-та южноамериканецът записа едва 11 минути, след като се появи от резервната скамейка в заключителните моменти при загубата от Лудогорец с 0:1 за Суперкупата и победата с 3:0 над Ботев (Пловдив). При поражението от разградчани в четвъртфинала за Купата и успеха с 3:1 срещу Ботев (Враца) пък остана неизползвана резерва.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

  • 17 фев 2026 | 09:45
  • 913
  • 1
Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

Човек на Херо ще води Ботев (Пд) срещу Лудогорец

  • 17 фев 2026 | 09:39
  • 3878
  • 3
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 16 фев 2026 | 21:35
  • 2594
  • 1
Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

Марек скочи на рефер – прати писмо до Георги Иванов, цитира Цветомир Найденов

  • 16 фев 2026 | 20:30
  • 4221
  • 12
Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

Тодор Симов: Търсихме да отбележим гол, но не създадохме толкова сериозни ситуации

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 1817
  • 3
Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

Ясен Петров: Показахме биткаджийско лице, това е една стъпчица

  • 16 фев 2026 | 19:39
  • 2477
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 1971
  • 3
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 9048
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 5532
  • 1
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 44086
  • 260
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 7465
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 6325
  • 15