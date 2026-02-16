Лаптопа: Реално Левски е свалил Лудогорец, това са три мача и в нашето първенство едва ли може да ги загуби

Бившият директор на ДЮШ на ЦСКА - Костадин Ангелов, гостува днес в Актуално студио “Дерби”, където говори за развитието на българския футбол. Известният с прозвището си Лаптопа специалист е на мнение, че “червените” имат колектив под ръководството на Христо Янев. Също така той допълни, че реално Левски е спечелил титлата, защото за да може да бъде застигнат от Лудогорец, трябва да загуби три мача, но предвид конкуренцията в родното първенство едва ли ще се случи.

“Ако трябва да обобщим старта на шампионата, нивото на футбола ни е ниско. Трябва да си го признаем. За мен основният проблем и това, което прави най-силно впечатление, е прекъсването на играта. Стандартите за нарушение в България са ужасно ниски. Това нещо се предава на родители, децата в школите, треньорите и ритъмът, през който преминава тренировка или официален мач, е много нисък.

Трябва да се тръгне от съдийството. Да се сложат по-високи стандарти, да се свирят толкова нарешуния, за да се увеличи ритъма на играта. В западните първенства, които гледаме, футболът е много по-динамичен, бърз, не се свирят толкова нарушения.

Другото, което не ми харесва - вие казвате, че ако има силни Левски и ЦСКА, ще има силен национален отбор. Истината е, че в Левски и ЦСКА играят двама-трима българи. За да има силен национален отбор, трябва да играят повече българи. За съжаление, повечето собственици не искат да инвестират в академии, защото това е голяма инвестиция. Не са търпеливи и да изчакат момента, в който да изградят играчи.

За ЦСКА има резултат и подобрение. Харесвам Христо Янев. Много хора си мислят, че треньорската професия е да правиш упражнения. Треньорската професия е да влезеш в съблекалнята и под кожата на всеки един играч. Това, което Христо Янев успя да направи, е добър колектив. Това липсваше. Да обедиини хората. За пръв път виждам, че когато отборът отбележи гол, се радва цялата скамейка. В България е нетипично, защото повечето играчи са чужденци. Те не знаят какво е Левски и ЦСКА. Дошли са да си взимат заплатите.

Докато няма едно ядро от пет човека в съблекалните на двата отбора, ще се лутаме. Да има българи, които са лидери. Покрай тях да се присламчват чужденците. А не да има една група френскоговорящи, една - англоговорящи. В ЦСКА имаше двама българи, които се чудят къде да отидат", каза Ангелов, който заяви, че се вижда напредък при "червени" и "сини".

"Определено и в двата отбора има напредък. По някакъв начин има изравняване на силите. Чисто като футбол имаме много, много път да извървим.

В нашето първенство реално Левски са свалили Лудогорец, защото това са три мача, които единият отбор трябва да загуби. Според мен, в конкуренцията на нашето първенство, едва ли това нещо ще се случи", допълни Лаптопа.