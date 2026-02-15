11-те на Левски и Ботев (Пловдив), Хуан Переа води атаката на "сините", а Тодор Неделев е извън състава на "канарчетата"

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Ботев (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 21-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес връща стартовия състав от победа с 3:1 над Ботев (Враца). Тогава отново атаката се водеше от Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Димитър Димитров също прави доста рокади от мача за Купата на България. Най-интересната промяна е изваждането от 11-те на капитана на "канарчетата" Тодор Неделев.

ЛЕВСКИ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа



Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 9. Алекса Мараш, 10. Емерсон Родригес, 14. Карлос Алгара, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 27. Браян-Антони Хайн, 42. Ивайло Видев, 77. Лукас Араухо



Стадион: "Георги Аспарухов"

Главен съдия: Любослав Любомиров

Снимки: Борислав Трошев