  3. Сегура разкри защо е на "Герена" и коментира евентуален свой трансфер

  • 15 фев 2026 | 19:34
Бившият защитник на Локомотив (Пловдив) Хорхе Сегура застана пред медиите, за да коментира какво е правил на стадион “Георги Аспарухов”. Футболистът беше засечен във ВИП-ложата на “Герена” и така подсили спекулациите, че може съвсем скоро да стане футболист на “сините”.

Сегура заяви, че е дошъл, за да гледа на живо своя приятел Хуан Переа, но не отрече, че може отново да заиграе в България. Към момента бранителят е футболист на Цюрих, но в последно време остава извън групата на своя тим.

“Мерси за въпроса, радвам се да съм тук. Благодарен съм на Переа, той е мой приятел. Гледах него днес и исках да го поздравя. Бих се радвал да играя с тези футболисти на Левски, отборът изигра много силен мач. Футболът е луд, може и да заиграя в България, защо не?! Харесвам страната ви, прекарах време тук”, заяви Сегура.

