Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:
Септември - Левски 1:3
1:0 Александър Сираков (10')
1:1 Ернан Ангелов (58') д
1:2 Лазар Петров (68')
1:3 Ернан Ангелов (80')
Лудогорец - Славия 1:0
1:0 Дариус Дуролари (90'+3)
Локомотив (Пд) - Черно море 4:0
1:0 Румен Илиев (5')аг
2:0 Стилян Лазаров (39')
3:0 Методи Клисуранов (57')
4:0 Симеон Желязков (89') аг
Ботев (Пд) - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Атанас Кирев (22')
2:0 Петър Байраков (26')
3:0 Кристиян Гергински (60')
4:0 Виктор Христов (62')
Втора осмица:
Пирин - Национал 1:0
1:0 Кевин Шериф (71')
Арда - Хебър 2:3
0:1 Анастас Георгиев (9')
1:1 Петър Кръстев (22')
2:1 Радослав Коев (30')
2:2 Цветан Шиков (80')
2:3 Цветан Шиков (88')
Фратрия - Етър 1:4
1:0 Руслан Стоянов (15')
1:1 Александър Тодоров (29')
1:2 Петър Петров (63')
1:3 Михаил Карашлийски (70')
1:4 Петър Петров (74')
Спартак (Плевен) - ЦСКА 1:1
0:1 Георги Стефанов (12')
1:1 Преслав Павлов (19')