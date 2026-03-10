Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое пусна билетите за мача с Левски

Берое пусна билетите за мача с Левски

  • 10 март 2026 | 20:47
  • 319
  • 0
Берое пусна билетите за мача с Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Берое - Левски

Берое пусна в продажба билетите за мача срещу Левски . Срещата от 26-ия кръг на efbet Лига е насрочена за неделя, 15 март, от 17:00 ч. Цената на билета за мача е 10 евро. Билетите за VIP зоната струват 25,50 евро в предварителна продажба и в деня на мача.

Билетите за мача се продават предварително във всички каси на kupibileti в страната. Можете да отпечатате билета си у дома и да го използвате за вход в стадиона.

Входът ще бъде безплатен за лица под 14 години и над 70 години, но всички лица под 16 години трябва да бъдат придружени и да представят попълнена декларация.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА

Всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.

Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости" от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн, 10 евро в деня на мача на касата на сектора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) поднови тренировки

Ботев (Пд) поднови тренировки

  • 10 март 2026 | 16:19
  • 648
  • 0
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 7276
  • 19
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 44528
  • 270
Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

  • 10 март 2026 | 15:18
  • 9500
  • 13
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред

Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред

  • 10 март 2026 | 14:40
  • 3172
  • 26
Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

  • 10 март 2026 | 14:24
  • 4594
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 17102
  • 69
Галатасарай 1:0 Ливърпул, отмениха гол и на мърсисайдци

Галатасарай 1:0 Ливърпул, отмениха гол и на мърсисайдци

  • 10 март 2026 | 19:45
  • 11349
  • 17
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 44528
  • 270
Съставите на Нюкасъл и Барселона

Съставите на Нюкасъл и Барселона

  • 10 март 2026 | 21:00
  • 1186
  • 3
Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

  • 10 март 2026 | 21:01
  • 623
  • 0
Съставите на Аталанта и Байерн

Съставите на Аталанта и Байерн

  • 10 март 2026 | 21:07
  • 182
  • 1