Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 1477
  • 5
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от представянето на отбора при победата с 3:0 над Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че играчите му са направили много добър мач и е заслужил изразителния успех.

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

“Мисля, че направиме много добър мач. Много съм горд с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния път. След загубата в мача за Купата, където направихме добър мач и заслужавахме да минем в следващата фаза, сега бе много важен отговорът, който на дадем. Успяхме да наложим нашия модел за играта. В този тип мачове най-важно е да падне първия гол, за да може след това да се отворят пространства. Имахме доста чисти ситуации и преди първото попадение. Можехме да стигне и до по-изразителен резултат. Давам много висока оценка. С ЦСКА 1948 ще бъде различен мач като всеки един. Сега най-важното е да се възстановим добре и да се подготвим за него”, каза Веласкес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 16:20
  • 30140
  • 19
Монтана замина за София

Монтана замина за София

  • 15 фев 2026 | 15:19
  • 943
  • 0
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54508
  • 200
Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

  • 15 фев 2026 | 14:19
  • 1529
  • 3
Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 1365
  • 1
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 42039
  • 74
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90635
  • 329
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 31878
  • 7
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 39169
  • 20
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54508
  • 200
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 8507
  • 9