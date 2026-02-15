Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Очаквано Макун не попадна в групата на Левски

Очаквано Макун не попадна в групата на Левски

  • 15 фев 2026 | 12:38
  • 869
  • 0
Очаквано Макун не попадна в групата на Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Ботев (Пловдив)

Венецуeлският национал на Левски Кристиан Макун отново не е в групата на Левски за домакинството на Ботев (Пловдив) по-късно днес. Централният бранител получи мускулна контузия преди срещата с Ботев (Враца) миналата седмица, като не бе в състава и в двубоя срещу Лудогорец за Купата на България през седмицата. Явно неговото възстановяване ще отнеме повече време и "сините" не искат да рискуват. Надеждите са Макун да е готов за следващата неделя, когато Левски ще гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица.

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Ето групата на "сините":

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков;

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон

Халфове: Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо

Нападатели: Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа, Карл Фабиен

