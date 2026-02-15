Очаквано Макун не попадна в групата на Левски

Венецуeлският национал на Левски Кристиан Макун отново не е в групата на Левски за домакинството на Ботев (Пловдив) по-късно днес. Централният бранител получи мускулна контузия преди срещата с Ботев (Враца) миналата седмица, като не бе в състава и в двубоя срещу Лудогорец за Купата на България през седмицата. Явно неговото възстановяване ще отнеме повече време и "сините" не искат да рискуват. Надеждите са Макун да е готов за следващата неделя, когато Левски ще гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица.
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача
Ето групата на "сините":
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков;
Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон
Халфове: Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо
Нападатели: Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа, Карл Фабиен