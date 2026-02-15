Левски честити юбилея на Божинов

Ръководството на Левски поздрави Валери Божинов. Бившият нападател на "сините" навършва 40 години в днешния ден.

"Днес бившият нападател на Левски Валери Божинов празнува своя 40-ти рожден ден. За Левски записва мачове през сезоните 2013/14, 2014/15, 2018/19, 2020/21 и 2021/22 година. Със "синия" екип записва общо 44 мача с отбелязани 14 гола. Роден в Горна Оряховица, Валери първоначално тренира футбол в България, като преминава през детско-юношеските школи на Марица (Пловдив) и Локомотив (София). На 12-годишна възраст се мести в Малта. Божинов е открит на 14 годишна възраст от спортния директор на Лече Панталео Корвино, докато се състезава с екипа на малтийския Пиета Хотспърс.



Дебютира за Лече на 22 януари 2002 година на 15-годишна възраст, което го прави най-младия състезател появил се в игра в калчото. Носи още екипите на Фиорентина, Ювентус, Манчестър Сити, Парма, Спортинг (Лисабон), Верона, Виченца, Тернана, Партизан, Мейджоу Хака, Лозана, Риека, Ботев (Враца), Пескара и Септември (София).



Дебютира за националния отбор на България на Европейското първенство в Португалия през 2004 година срещу Италия. Първия си гол за представителния отбор отбелязва на 11 август 2004 година срещу Ейре. Играе с националния екип до 2015 година и записва 43 мача и вкарва 6 гола.



ПФК Левски честити празника на Валери Божинов и му пожелава много здраве, професионални успехи и бъдещи щастливи мигове, които да му носи любимият син тим", написа клубът от "Герена" на своя официален сайт.