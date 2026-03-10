Илиян Филипов: Кога ще започнете да глобявате съдиите за очевидни грешки?

Босът на Ботев Илиян Филипов отново излезе с позиция, след като днес от Съдийската комисия на БФС признаха, че е отменен редовен гол на жълто- черните, а в същото време клубът е глобен сериозно от ДК.

Прави впечатление, че именно ВАР съдията- Мартин Великов, отменил гола, е назначен за главен съдия на мача с Ботев Враца в събота.

Ето какво написа Филипов:

"Днес отново Дисциплинарната комисия към БФС излезе с най-голямата глоба от кръга за Ботев Пловдив.

Разбираме, че очевидно има нужда от средства, за да съществува първенството. Но ако това е начинът – по-добре въведете такса участие в Efbet Лига, вместо всяка седмица да се измислят нови и нови безумни глоби.

Глоби за какво?

За това, че феновете изразяват свободното си мнение за състоянието на българския футбол.Но нека попитаме нещо съвсем логично.

Защо не се глобяват съдиите, когато правят явни и очевидни грешки – такива, които дори Съдийската комисия признава след края на кръга?

Какво е наказанието, когато от техни решения се подаряват точки в едната или другата посока?Отговорът е прост – абсолютно никакво.

Те просто не носят финансова отговорност.А това е редно.

Когато работиш и получаваш пари за дадена работа, ако не си я свършил качествено, най-нормалното нещо е да не получиш възнаграждение.

Докато съдиите не започнат да носят и финансова отговорност за своите грешки, този фарс ще продължава.

Дисциплинарната комисия глобява клубовете постоянно.

Но кога Съдийската комисия ще започне да санкционира собствените си съдии?

Ако не се вземат мерки в тази посока, ще виждаме все повече смешни и абсурдни решения по българските терени.

Тази безотговорност все повече отблъсква хората от българския футбол.

А когато няма фенове – няма да има и клубове.И тогава нашите рефери няма да свирят мачове…ще свирят Ганкиното.