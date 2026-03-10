Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Ръководството на Левски обяви трансфера на хърватския централен нападател Марко Дуганджич. Опитният футболист подписа договор до края на сезона.

"ПФК "Левски" привлече нападателя Марко Дуганджич. Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на сезон 2025/26.



Марко Дуганджич е роден на 7 април 1994 година в Осиек (Хърватия). Юноша на местния "Осиек", като преминава през всички юношески формации на клуба. Подписва първия си професионален договор през лятото на 2012 година, записвайки 55 мача и 9 гола. В началото на 2015 година преминава под наем в италианския "Тернана", с чийто екип изиграва 25 мача и вкарва 2 гола. През лятото на 2017 година става част от друг италиански клуб – "Матера", където изиграва 26 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2020 година преминава в румънския "Ботошани", където записва 20 мача и 11 гола. В края на годината е трансфериран в руския "Сочи", с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 5 гола. В началото на 2022 година следва нов трансфер – в румънския "ЧФР Клуж", където изиграва 17 мача с 1 гол и печели шампионската титла на Румъния.



През лятото на 2022 година става част от друг румънски клуб – "Рапид" (Букурещ), с чийто екип записва 48 мача и вкарва 28 гола. Печели голмайсторския приз в местното първенство с 22 отбелязани попадения. В средата на 2023 година е трансфериран в "Ал Таи" (Саудитска Арабия), където изиграва 38 мача с 4 отбелязани гола. В началото на 2025 година преминава във "ФК Сеул" (Република Корея), с чийто екип изиграва 37 мача и вкарва 5 гола.



ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Марко Дуганджич и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.



Снимка: levski.bg